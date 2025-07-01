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Культура и шоу-бизнес

Камшат Жолдыбаева впервые опубликовала кадры с молодым мужем

Камшат Жолдыбаева впервые опубликовала кадры с молодым мужем, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 17:21 Фото: Instagram/kamshat__zholdybayeva
Бывшая солистка популярной казахстанской группы КешYOU Камшат Жолдыбаева с мужем – актером Газретом Ержановым – впервые опубликовали совместные кадры, сообщает Zakon.kz.

Кадрами фотосессии супруги поделились в Instagram накануне, 30 июня 2025 года. Сначала они показали видео, снятое во время фотосессии.

"По многочисленным просьбам..." – написала 37-летняя Камшат под роликом.

Затем она показала результат фотосессии.

"Пусть говорят фотографии..." – подписала серию снимков с 31-летним мужем Жолдыбаева.

Большинство фолловеров с восторгом восприняли совместные публикации супругов. Некоторые отметили, что долго ждали этого момента:

  • "Прекрасная пара".
  • "Прям женский эталон".
  • "Как он на нее смотрит, какой взгляд".
  • "Туф, наконец-то! Казахская Джоли и Брэд".
  • "Красивая пара, как вы друг другу подходите".
  • "Очень красивая фотосессия. Живые фото и настоящие. Любви вам".
  • "Я мечтала увидеть их такие фотографии. Будьте счастливы, чтобы вас не сглазили".
  • "Жаным, Камшат, вы самая, самая! Хотелось бы вас увидеть в фильме, в новой роли".
  • "Вы заставили нас очень долго ждать. И что нам теперь сказать, конечно, поздравляем. Будьте счастливы".

Но нашлись среди подписчиков и те, кто решил оставить свои непрошенные советы:

  • "Она старше выглядит, как сестра. И даже старше своих лет. Главное – чтобы любили".
  • "Не знаю, он не достоин Камшат. Вижу более статусного рядом с ней. Главное – чтобы она была счастлива".

Также на публикацию отреагировала коллега Камшат по цеху – певица Макпал Исабекова, которая тоже долгое время скрывала своего супруга. Двукратная мама написала:

"Красиво. Будьте счастливы".

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 17:21
Макпал Исабекова впервые показала мужа

О том, что Камшат Жолдыбаева выходит замуж за Газрета Ержанова, стало известно в марте 2023 года из социальных сетей. Их роман зародился на съемках сериала "Рауза". При этом после известий о свадьбе супруги не делились совместными фото и видео в соцсетях. А в феврале 2025 года Камшат и Газрета коллеги и поклонники поздравили с рождением дочери.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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