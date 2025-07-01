Камшат Жолдыбаева впервые опубликовала кадры с молодым мужем
Кадрами фотосессии супруги поделились в Instagram накануне, 30 июня 2025 года. Сначала они показали видео, снятое во время фотосессии.
"По многочисленным просьбам..." – написала 37-летняя Камшат под роликом.
Затем она показала результат фотосессии.
"Пусть говорят фотографии..." – подписала серию снимков с 31-летним мужем Жолдыбаева.
Большинство фолловеров с восторгом восприняли совместные публикации супругов. Некоторые отметили, что долго ждали этого момента:
- "Прекрасная пара".
- "Прям женский эталон".
- "Как он на нее смотрит, какой взгляд".
- "Туф, наконец-то! Казахская Джоли и Брэд".
- "Красивая пара, как вы друг другу подходите".
- "Очень красивая фотосессия. Живые фото и настоящие. Любви вам".
- "Я мечтала увидеть их такие фотографии. Будьте счастливы, чтобы вас не сглазили".
- "Жаным, Камшат, вы самая, самая! Хотелось бы вас увидеть в фильме, в новой роли".
- "Вы заставили нас очень долго ждать. И что нам теперь сказать, конечно, поздравляем. Будьте счастливы".
Но нашлись среди подписчиков и те, кто решил оставить свои непрошенные советы:
- "Она старше выглядит, как сестра. И даже старше своих лет. Главное – чтобы любили".
- "Не знаю, он не достоин Камшат. Вижу более статусного рядом с ней. Главное – чтобы она была счастлива".
Также на публикацию отреагировала коллега Камшат по цеху – певица Макпал Исабекова, которая тоже долгое время скрывала своего супруга. Двукратная мама написала:
"Красиво. Будьте счастливы".
Материал по теме
О том, что Камшат Жолдыбаева выходит замуж за Газрета Ержанова, стало известно в марте 2023 года из социальных сетей. Их роман зародился на съемках сериала "Рауза". При этом после известий о свадьбе супруги не делились совместными фото и видео в соцсетях. А в феврале 2025 года Камшат и Газрета коллеги и поклонники поздравили с рождением дочери.