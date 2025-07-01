Камшат Жолдыбаева впервые опубликовала кадры с молодым мужем

Бывшая солистка популярной казахстанской группы КешYOU Камшат Жолдыбаева с мужем – актером Газретом Ержановым – впервые опубликовали совместные кадры, сообщает Zakon.kz.

Кадрами фотосессии супруги поделились в Instagram накануне, 30 июня 2025 года. Сначала они показали видео, снятое во время фотосессии.

"По многочисленным просьбам..." – написала 37-летняя Камшат под роликом.

Затем она показала результат фотосессии.

"Пусть говорят фотографии..." – подписала серию снимков с 31-летним мужем Жолдыбаева.

Большинство фолловеров с восторгом восприняли совместные публикации супругов. Некоторые отметили, что долго ждали этого момента:

"Прекрасная пара".

"Прям женский эталон".

"Как он на нее смотрит, какой взгляд".

"Туф, наконец-то! Казахская Джоли и Брэд".

"Красивая пара, как вы друг другу подходите".

"Очень красивая фотосессия. Живые фото и настоящие. Любви вам".

"Я мечтала увидеть их такие фотографии. Будьте счастливы, чтобы вас не сглазили".

"Жаным, Камшат, вы самая, самая! Хотелось бы вас увидеть в фильме, в новой роли".

"Вы заставили нас очень долго ждать. И что нам теперь сказать, конечно, поздравляем. Будьте счастливы".

Но нашлись среди подписчиков и те, кто решил оставить свои непрошенные советы:

"Она старше выглядит, как сестра. И даже старше своих лет. Главное – чтобы любили".

"Не знаю, он не достоин Камшат. Вижу более статусного рядом с ней. Главное – чтобы она была счастлива".

Также на публикацию отреагировала коллега Камшат по цеху – певица Макпал Исабекова, которая тоже долгое время скрывала своего супруга. Двукратная мама написала:

"Красиво. Будьте счастливы".

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О том, что Камшат Жолдыбаева выходит замуж за Газрета Ержанова, стало известно в марте 2023 года из социальных сетей. Их роман зародился на съемках сериала "Рауза". При этом после известий о свадьбе супруги не делились совместными фото и видео в соцсетях. А в феврале 2025 года Камшат и Газрета коллеги и поклонники поздравили с рождением дочери.