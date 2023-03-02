Специальный налоговый режим: кто может применять, а кто нет

Налоговый кодекс Казахстана устанавливает, кто из представителей малого бизнеса и юридических лиц могут применять специальный налоговый режим (СНР), а кто нет, сообщает Zakon.kz.

Об условиях применения специального налогового режима говорится в статье 683 Налогового кодекса.

Так, специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:



1. Среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает для специального налогового режима:

на основе упрощенной декларации - 30 человек;

с использованием фиксированного вычета - 50 человек;

2. Доход за налоговый период не превышает для специального налогового режима:

на основе патента или с использованием специального мобильного приложения - 3 528 МРП (12 171 600 тенге в 2023 году), действующего на 1 января соответствующего финансового года;

на основе упрощенной декларации - 24 038 МРП (82 931 100 тенге);

с использованием фиксированного вычета - 144 184 МРП (497 434 800 тенге).

При этом в доход (144 184 МРП) не включаются доходы в пределах 70 048 МРП (241 665 600 тенге), полученные индивидуальным предпринимателем путем безналичных расчетов с обязательным применением трехкомпонентной интегрированной системы;

3. Не осуществляющие следующие виды деятельности:

производство подакцизных товаров;

хранение и оптовая реализация подакцизных товаров;

реализация отдельных видов нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива и мазута;

проведение лотерей;

недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство);

сбор и прием стеклопосуды;

сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;

консультационные или маркетинговые услуги;

деятельность в области права, юстиции и правосудия;

деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;

финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента;

аренда и эксплуатация торгового рынка;

сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категории 1, 2 и 3 в соответствии с законодательством РК о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания;

деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги;

деятельность в рамках финансового лизинга.

Вместе с тем не вправе применять специальный налоговый режим на основе патента, упрощенной декларации или с использованием специального мобильного приложения индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие услуги на основании агентских договоров (соглашений).

Под агентскими договорами понимаются договоры и соглашения гражданско-правового характера, по которым одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны определенные действия от своего имени, но за счет другой стороны либо от имени и за счет другой стороны.

Не вправе применять специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса:

юридические лица, имеющие структурные подразделения;

структурные подразделения юридических лиц;

налогоплательщики, имеющие иные обособленные структурные подразделения и (или) объекты налогообложения в разных населенных пунктах.

Для налогообложения лиц, применяющих специальные налоговые режимы, иным обособленным структурным подразделением налогоплательщика признается территориально обособленное подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места, выполняющее часть его функций.

При этом рабочее место считается стационарным, если оно создано на срок более одного месяца.

Однако это положение не распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих исключительно деятельность по сдаче в имущественный наем (аренду) имущества.

Также не могут применять СНР:

юридические лица, в которых доля участия других юридических лиц составляет более 25%;

юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим или особенности налогообложения;

некоммерческие организации;

плательщики налога на игорный бизнес.

Ранее в Комитете госдоходов разъяснили, какие изменения произошли в Налоговом кодексе в части применения специальных налоговых режимов (СНР) для субъектов малого бизнеса.