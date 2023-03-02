В Таиланде ужесточили наказания для туристов-нарушителей

За нарушения иностранцам будут выдавать желтую или красную карточку. Туриста смогут выслать из страны и запретить въезд, сообщает Zakon.kz.

На Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов, сообщает ThePhuket News.



Иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит желтую карточку. Уведомление направят в посольство его страны. С желтой карточкой турист продолжит отдых, но при следующем визите в Таиланд его не пустят. При втором нарушении туристу выдадут красную карточку. За это его немедленно вышлют из страны.

Не уточняется, какие именно нарушения повлекут за собой получение желтых и красных карточек. Однако иностранцы чаще всего попадают в поле зрения полиции за езду на мопедах и мотоциклах без шлема, отсутствие водительских прав, кражи, а также работа в местных туркомпаниях без официального разрешения тайских иммиграционных властей.



