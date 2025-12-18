#Казахстан в сравнении
Мир

Развратному туристу из СНГ почти на 100 лет запретили въезд в Таиланд

Обувь, наручники, ключи, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 04:59 Фото: pixabay
В Таиланде развратному россиянину почти на 100 лет запретили въезд в страну. Инцидент произошел в Паттайе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, турист из Новосибирска, прилетевший туда в сентябре, арендовал жилье у местной жительницы на три месяца с октября. Однако отдыхающий быстро потратил все деньги и захотел съехать раньше.

После этого хозяйка жилища потребовала компенсацию за стеклянный стол, который, по ее словам, россиянин разбил во время интимной близости с местной секс-работницей.

Турист стал конфликтовать с арендодательницей и, по ее словам, в ходе ссоры угрожал ей физической расправой. Из-за этого женщина обратилась с заявлением в полицию.

В результате в отношении российского туриста вынесли судебный запрет на въезд в Таиланд сроком на 99 лет и назначили ему крупный штраф. В случае, если мужчина его не выплатит, ему будет грозить лишение свободы.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут добраться до Таиланда новым способом.

Аксинья Титова
В Таиланде автобус с туристами попал в серьезную аварию
19:36, 02 января 2025
19:36, 02 января 2025
В Таиланде автобус с туристами попал в серьезную аварию
Таиланд снял полувековой строгий запрет, чтобы привлечь туристов
12:48, 09 декабря 2025
12:48, 09 декабря 2025
Таиланд снял полувековой строгий запрет, чтобы привлечь туристов
В Таиланде ужесточили наказания для туристов-нарушителей
16:20, 02 марта 2023
16:20, 02 марта 2023
В Таиланде ужесточили наказания для туристов-нарушителей
