Развратному туристу из СНГ почти на 100 лет запретили въезд в Таиланд

В Таиланде развратному россиянину почти на 100 лет запретили въезд в страну. Инцидент произошел в Паттайе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, турист из Новосибирска, прилетевший туда в сентябре, арендовал жилье у местной жительницы на три месяца с октября. Однако отдыхающий быстро потратил все деньги и захотел съехать раньше.

После этого хозяйка жилища потребовала компенсацию за стеклянный стол, который, по ее словам, россиянин разбил во время интимной близости с местной секс-работницей.

Турист стал конфликтовать с арендодательницей и, по ее словам, в ходе ссоры угрожал ей физической расправой. Из-за этого женщина обратилась с заявлением в полицию.

В результате в отношении российского туриста вынесли судебный запрет на въезд в Таиланд сроком на 99 лет и назначили ему крупный штраф. В случае, если мужчина его не выплатит, ему будет грозить лишение свободы.

