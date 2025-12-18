Развратному туристу из СНГ почти на 100 лет запретили въезд в Таиланд
Как пишет Газета.ru, турист из Новосибирска, прилетевший туда в сентябре, арендовал жилье у местной жительницы на три месяца с октября. Однако отдыхающий быстро потратил все деньги и захотел съехать раньше.
После этого хозяйка жилища потребовала компенсацию за стеклянный стол, который, по ее словам, россиянин разбил во время интимной близости с местной секс-работницей.
Турист стал конфликтовать с арендодательницей и, по ее словам, в ходе ссоры угрожал ей физической расправой. Из-за этого женщина обратилась с заявлением в полицию.
В результате в отношении российского туриста вынесли судебный запрет на въезд в Таиланд сроком на 99 лет и назначили ему крупный штраф. В случае, если мужчина его не выплатит, ему будет грозить лишение свободы.
Ранее стало известно, что казахстанцы смогут добраться до Таиланда новым способом.