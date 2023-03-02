В Казахстане продлят запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", - говорится в документе.

В связи с чем предписано в установленном законодательством порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении указанных мер.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 марта.

Прежний запрет на вывоз маточного поголовья был введен в Казахстане с сентября 2022 года и действует до марта 2023 года.