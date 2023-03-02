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В Казахстане продлят запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота

в Казахстане продлят запрет на вывоз маточного поголовья крупного м мелкого рогатого скота Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", - говорится в документе.

В связи с чем предписано в установленном законодательством порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении указанных мер.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 марта.

Прежний запрет на вывоз маточного поголовья был введен в Казахстане с сентября 2022 года и действует до марта 2023 года.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МСХ РК Казахстан
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