Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота продлят в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства разработало приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.
"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в проекте документа.
О применении указанных мер в установленном законодательством порядке будет информирована Евразийская экономическая комиссия.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 декабря 2023 года.
Ранее запрет на вывоз маточного поголовья был введен в Казахстане 30 июня 2023 года и действует до конца 2023 года.
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