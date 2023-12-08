Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота продлят в Казахстане

Министерство сельского хозяйства разработало приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в проекте документа.

О применении указанных мер в установленном законодательством порядке будет информирована Евразийская экономическая комиссия.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 декабря 2023 года.

Ранее запрет на вывоз маточного поголовья был введен в Казахстане 30 июня 2023 года и действует до конца 2023 года.