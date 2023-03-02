Почему дети издеваются над детьми и что делать родителям

Издевки, угрозы, травля, драки – нередкие явления в подростковой среде, будь то школа или дворовая "тусовка". Притом порой издевательства начинаются на самой непредсказуемой почве. Именно такими историями поделились юные казахстанцы, ставшие жертвами насмешек и насилия, сообщает Zakon.kz.

Но для начала обратимся к цифрам. Вывести точную статистику по буллингу довольно сложно по объективным причинам: далеко не все жертвы готовы признаться, что попадали под прессинг. Единственный более-менее достоверный источник данных в этом контексте – исследование ЮНИСЕФ от 2020 года. Выводы, мягко говоря, не обнадеживающие.





Как выяснилось, 63% опрошенных казахстанских детей сталкивались с насилием в школе и дискриминацией по тому или иному признаку. 44% опрошенных стали жертвами, а 24% сознались, что сами совершали акты насилия над другими детьми. Учитывая специфику проблемы, можно предположить, что реальные цифры еще выше.





Однако сухие статистические данные мало отражают те моральные и физические страдания, которые переносят жертвы. Как раз об этом речь шла на дискуссионной площадке TeenergizerQZ в Алматы.





"Да ты же нищеброд"

Старшеклассник Азат (все ребята попросили не называть их фамилий и не публиковать фото) столкнулся с тем, что он характеризует как "финансовую дискриминацию". С первого по восьмой класс он учился в школе, где практически все ученики были из состоятельных семей, тогда как родители Азата с трудом сводили концы с концами.

"Сначала надо мной подшучивали из-за потертой или немодной одежды. Потом начали смеяться, когда у меня не было денег сходить куда-либо с одноклассниками – в кино, кафе и так далее. Апогей травли – меня назвали нищебродом при учителе, а она даже не попыталась успокоить одноклассников", – говорит юноша.

Выйти из ситуации удалось только одним способом – Азат перевелся в другую школу. Там разница в доходах между семьями учеников оказалась менее значительной.





"Умирай, но не на моем уроке"





История 19-летнего Наиля неприятно удивляет жестокостью, на которую порой способны тинейджеры. Парень стал объектом травли и даже избиения из-за… своего диагноза. С 9 лет он страдает от диабета. Очевидно, это неинфекционное и не опасное для окружающих заболевание, однако в школе мальчика все равно начали преследовать.

"Если мне становилось плохо, учителя отпускали меня с уроков. Из-за этого двое одноклассников затащили меня в туалет и начали избивать со словами: "Почему ты можешь уходить, а мы нет?! Ты что, особенный?". И подобные нападки продолжались постоянно", – рассказал Наиль.

Кроме того, одноклассники придумали "смешные", по их мнению, шутки о диагнозе юноши. К примеру, обливали водой, говоря, что Наиль "сахарный, значит, должен растаять". Другая вариация – с издевкой желали сладких снов. Самое печальное, отмечает юноша, в том, что большинство учителей не пытались заступиться за него.



"Как-то раз на уроке мне стало плохо, резко упал сахар, я начал терять сознание. Тогда учительница вывела меня в коридор и сказала: "Умирай, но только не на моем уроке", – делится парень.

Сейчас Наиль помогает другим ребятам с диабетом, которые сталкиваются с дискриминацией. Работы на этом поле немало: например, отмечает Наиль, в Казахстане нет ни одного детского сада, который принимает детей с таким диагнозом.



"Потому что ты девочка"

Студентка колледжа Аида жалуется на мизогинию. По ее утверждению, проявляется это явление в мелочах, носящих системный характер.





"Нередко замечаю, что женщины-учителя и преподаватели почему-то лучше относятся к парням. При одинаковом уровне знаний и, например, одинаковом качестве ответов юноши получают более высокие оценки, чем девушки. Да и в общении с девушками учителя зачастую ведут себя жестче и грубее", – считает Аида.





Ей вторит Жанель, студентка железнодорожного колледжа, где преобладают учащиеся мужского пола. По словам девушки, одногруппники не воспринимают ее и других студенток как будущих специалистов. Преподаватели же нередко высказываются в том ключе, что, дескать, зачем девушкам учиться, все равно выйдете замуж. При этом именно немногочисленных студенток назначают ответственными за чистоту и порядок в кабинетах, подчеркнула Жанель.



Учитесь говорить!

В чем причина вышеописанных и иных случаев травли? По мнению когнитивного психотерапевта, психолога Вознесенского собора Виктории Левиной, все дело в поиске идентичности и неприятии тех, кто чем-то отличается.

"Подростковая среда характеризуется тем, что локус контроля переносится со значимых взрослых на себе подобных. Ребята организуются в группы и для них важно, чтобы все были подобны друг другу. Плюс есть такой феномен, что дружить лучше против кого-то. Так как опыт и психология коммуникации еще отсутствуют в этом возрасте, то подростки выбирают мишенью более слабых. Начинается травля, которая объединяет группу, дает тему для шуток и помогает почувствовать некое превосходство", – поясняет специалист.

Использование же насмешек и даже насилия становится возможным в том случае, если группа не получает извне – от родителей, учителей, социума в целом – ценностных установок. В такой ситуации группа формирует ценности самостоятельно, и они могут быть далеки от идеалов гуманизма.



Столкнувшись с неприятностями, и подростки, и их родители начинают искать пути противостояния обидчикам. Один из распространенных вариантов – ответное применение силы. Детей, пострадавших от действий сверстников, зачастую пытаются пристроить в секции боевых искусств. Однако, по мнению приходского психолога Вознесенского собора, это помогает не всегда – лишь в том случае, если попадется тренер, который, помимо физической силы, сможет развить в ребенке силу внутреннюю и уверенность в себе.





В целом же, отмечает психолог, универсальных правил защиты детей от травли нет. Однако есть важная рекомендация: всячески поддерживать ребенка, давая ему внутреннюю уверенность в том, что он достоин этой жизни. И если ребенок будет считывать эту уверенность с родителей, то и сам будет чувствовать себя полноценно.





"Увы, по моему опыту, как только дело доходит до ответственности родителей и их взаимодействия с подростками, то тут сразу все сворачивается. К сожалению, далеко не все родители психологически зрелые, взрослые люди, у них тоже бывают сомнения и множество иных проблем. Родительство – это точка роста, ответственное дело, а не реализация своих амбиций. Это возможность увидеть в своем ребенке личность и таланты поддержать его", – напомнила Виктория.

Также специалист привела примеры из своей практики именно как церковного психолога. Виктория констатирует, что у ее собеседников из числа верующих людей редко возникают проблемы внутри семьи, равно как и у их детей – в отношениях со сверстниками.

"Чаще подростки обращаются с просьбой помочь в выборе будущей профессии, тогда как жалоб на буллинг от них ни разу не поступало. При этом они учатся в обычных общеобразовательных школах. Вероятно, что воцерковленные родители учат детей миру и терпимости, приятию чужой точки зрения, ведь Господь, как известно, пришел ко всем – и к эллину, и к иудею, и к рабу, и к господину", – рассказала Виктория.

Что касается профилактики нездоровых отношений среди подростков, то здесь психолог рекомендует создавать в коллективах тинейджеров дискуссионные группы. Там ребята могут обсуждать фильмы, книги, даже сюжеты и видео из соцсетей, делиться своим мнением и переживаниями.

"Именно в подростковом возрасте мозг набирается информации для последующей жизни, формируется речь, коммуникативные навыки. Важно научить детей отстаивать свою точку зрения, но и принимать чужую без враждебности и агрессии", – подчеркнула Виктория Левина.

Модель, когда молодые люди умеют слышать друг друга и принимать, во многом исключит моральное и физическое насилие. К сожалению, пока действует правило "кто громче крикнет, тот и прав", прийти к такой модели не удастся. Притом правило это по сей день определяет отношения не только среди подростков, но и среди многих взрослых.





