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Гора Фудзияма впервые за 130 лет осталась без снега

Фудзияма, гора, Япония, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 12:49 Фото: pixabay
Вершина Фудзиямы, самой высокой горы в Японии, до сих пор не покрылась снегом. Обычно это происходит еще в начале октября. Такое явление фиксируют впервые за всю историю наблюдений с 1894 года, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, причиной рекордного отсутствия снега метеорологи назвали высокие температуры и дожди.

"Cнежная шапка на Фудзи обычно начинает формироваться 2 октября. При этом в 2023 году снег покрыл вершину горы в начале октября и растаял через месяц. Предыдущие рекорды были установлены в 1955 и 2016 годах, когда снег выпадал 26 октября", – рассказали в Японском метеорологическом агентстве.

В 2024 году в Японии зафиксировано самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Средняя температура с июня по август была на 1.76 градуса по Цельсию выше нормы. Осень также выдалась необычайно теплой: по меньшей мере в 74 городах в первую неделю октября температура достигала 30 градусов Цельсия и даже превышала этот показатель.

От жары страдала не только Япония, но и другие страны. Этим летом дважды были побиты мировые рекорды по температуре, а 2024 год может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений. Повышение температуры связано как с Эль-Ниньо, так и с антропогенными факторами.

Эль-Ниньо – климатическое явление, которое характеризуется повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана.

Ранее власти Нью-Йорка призвали жителей города экономить "каждую каплю" воды из-за рекордно засушливого октября, когда выпало в четыре раза меньше осадков. С такой просьбой к гражданам обратился даже мэр.

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