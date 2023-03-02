В акимате Астаны обсудили вопросы противодействия коррупции

В столице под руководством акима Жениса Касымбека и первого заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дмитрия Малахова состоялось совещание по исполнению рекомендаций, внесенных по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности городской администрации.

По данным столичного акимата, в целях обеспечения по соблюдению норм антикоррупционного законодательства акиматом совместно с Антикоррупционным ведомством проводится ряд мер.

Кроме того, оптимизированы бизнес-процессы, все госуслуги переведены в электронный формат, районные акиматы столицы работают в режиме "открытого акимата". В целях системного подхода в устранении предпосылок к коррупции проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности управлений акимата.

Так, к примеру, Управлением образования принят ряд проектов по усилению требований к дошкольным организациям: прозрачное табелирование детей по фактической посещаемости, введение типового договора в частных дошкольных организациях, где прописана стоимость питания, утвержденная МИО. Также проведена ротация 39 руководителей учебных организаций (школ, детсадов, колледжей) и др.

Управлением культуры в части субсидирования подведомственных предприятий подписан меморандум с билетными операторами, согласно которому учреждения обязаны указывать полную схему посадочных мест и реализовывать билеты на посещение только по системе электронного билетирования и т.д.

На совещании отмечено, что дальнейшее внедрение цифровых технологий позволит значительно снизить коррупционные риски и исключить человеческий фактор. Проводимые работы в первую очередь направлены на предотвращение и устранение предпосылок коррупции.