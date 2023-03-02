Сколько завезли цветов в Казахстан к 8 Марта
Так, наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено весом 799 тонны, или 18 млн штук бутонов, на 5,8 млн долларов. На втором месте – хризантемы (134 тонны, или 2,4 млн штук бутонов, на 1,3 млн долларов), на третьем месте – гвоздики (31 тонна, или 922,7 тыс. бутонов, на 161 тыс. долларов).
Также популярны лилии, их ввезено весом 35 тонн на 192 тыс. долларов, другие свежие срезанные цветы и бутоны (тюльпан, hydrangeas, линолиум, гипсофила, финикс, ирис, гортензия и др. экзотические цветы) ввезены в количестве 376,8 тонн на 2,2 млн долларов.
В текущем году цветы завозили из Эквадора (769 тонн), Нидерландов (268 тонн), Колумбии (137 тонн), Кении (108 тонн), Израиля (16 тонн), Узбекистана (14 тонн), Китая (13 тонн) и Турции (6 тонн).
В прошлом году больше всего ввезли роз весом 726,1 тонны на 6,1 млн. долларов, хризантем (90,1 тонн на 768,3 тыс. долларов), гвоздики (27,8 тонн на 175,5 тыс. долларов).
Всего в прошлом в Казахстан ввезено цветов весом 6690 тонн стоимостью 46,7 млн долларов.
Для сравнения: в январе-феврале 2022 года в Казахстан всего ввезено цветов весом 1 059,4 тонны, или 20,7 млн штук бутонов, на 8,3 млн долларов.
В 2022 году за рубежом пользовались спросом казахстанские розы в Узбекистане, всего экспортировано цветов весом 25 тонн на 94 тыс. долларов.