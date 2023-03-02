Сколько завезли цветов в Казахстан к 8 Марта

В Комитете государственных доходов МФ РК поделились интересными фактами, связанными с ввозом цветов из-за границы. Так, за январь-февраль 2023 года в Казахстан завезли 1341 тонну, или 24,6 млн штук бутонов на 9,5 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Так, наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено весом 799 тонны, или 18 млн штук бутонов, на 5,8 млн долларов. На втором месте – хризантемы (134 тонны, или 2,4 млн штук бутонов, на 1,3 млн долларов), на третьем месте – гвоздики (31 тонна, или 922,7 тыс. бутонов, на 161 тыс. долларов).

Также популярны лилии, их ввезено весом 35 тонн на 192 тыс. долларов, другие свежие срезанные цветы и бутоны (тюльпан, hydrangeas, линолиум, гипсофила, финикс, ирис, гортензия и др. экзотические цветы) ввезены в количестве 376,8 тонн на 2,2 млн долларов.

В текущем году цветы завозили из Эквадора (769 тонн), Нидерландов (268 тонн), Колумбии (137 тонн), Кении (108 тонн), Израиля (16 тонн), Узбекистана (14 тонн), Китая (13 тонн) и Турции (6 тонн).

В прошлом году больше всего ввезли роз весом 726,1 тонны на 6,1 млн. долларов, хризантем (90,1 тонн на 768,3 тыс. долларов), гвоздики (27,8 тонн на 175,5 тыс. долларов).

Всего в прошлом в Казахстан ввезено цветов весом 6690 тонн стоимостью 46,7 млн долларов.

Для сравнения: в январе-феврале 2022 года в Казахстан всего ввезено цветов весом 1 059,4 тонны, или 20,7 млн штук бутонов, на 8,3 млн долларов.

В 2022 году за рубежом пользовались спросом казахстанские розы в Узбекистане, всего экспортировано цветов весом 25 тонн на 94 тыс. долларов.



