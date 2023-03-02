Алматинца похитили и держали на съемной квартире

Трое вымогателей похитили алматинца и требовали у него крупную сумму денег. Подозреваемые задержаны полицией Алматы, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Управления полиции Бостандыкского района, задержаны трое мужчин, которые, по предварительным данным следствия, похитили 40-летнего алматинца, держали его на съемной квартире и, применяя силу, вымогали у него 1 млн тенге. Но прежде фигуранты отобрали у него мобильный телефон и золотую цепочку.



Этой суммы у мужчины не оказалось. Тогда злоумышленники потребовали взять деньги у знакомых. По пути следования потерпевший увидел патрульную машину и стал кричать о помощи. Подозреваемые бросились бежать, но были задержаны.

"Это – гражданин Ф., 1995 года рождения, житель Алматинской области, гражданин С., 1994 года рождения, и гражданин Ж., 1996 года рождения. Оба из Восточного Казахстана. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 194 УК РК “Вымогательство” и по ч. 2 ст. 125 УК РК “Похищение человека”.

28 февраля в Алматы предотвратили похищение человека. Полиция города нашла владельца автомобиля в багажнике. Преступление было совершено в Алмалинском районе.

