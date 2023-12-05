Избивали и вымогали деньги: троих парней задержали в Кызылорде

Троих вымогателей из Шымкента задержала полиция Кызылорды, сообщает Zakon.kz.

2 декабря в полицию обратился 21-летний молодой парень, который сообщил, что его избили незнакомые лица и потребовали деньги, угрожая распространить унижающие его честь видеозаписи и фотографии.

Потерпевший оформил в кредит 250 тысяч тенге и передал деньги подозреваемым.

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате, по подозрению в вымогательстве задержали троих жителей Шымкента, в возрасте 18 лет и 21 года. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Их водворили в изолятор временного содержания.



Ранее задержание других вымогателей в Караганде попало на видео.