Глава KASE Алина Алдамберген рассказала о трендах, которые происходят в финансовом мире, и о том, как цифровизация влияет на фондовые рынки. По ее мнению, тренд на цифровизацию может повлиять и на фондовые биржи, сообщает Zakon.kz.

Выступая с докладом в рамках CFO Summit 2023, председатель правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) Алина Алдамерген отметила, что в настоящее время появляется очень гибридных систем, для того чтобы предоставить возможность инвесторам инвестировать не только в стандартные инструменты, но и цифровые инструменты, такие как токенизированные акции, облигации, NFT и пр.



"Мы тоже рассматриваем эти возможности, но мы также внимательно изучаем, как развивать цифровую инфраструктуру в случае запуска цифровых инструментов", – сказала глава KASE Алина Алдамерген.

Она добавила, что в целом финансовый сектор и его услуги все больше становится цифровым, и этот тренд не обходит стороной и фондовые рынки.





Фото: Zakon.kz





"Создаются экосистемы, в том числе, в международной практике экосистемы вокруг бирж. Растет интерес к крипторынку, таким образом, проходит массовая цифровизация. На нас этот тренд тоже может повлиять", – отметила Алина Алдамберген.

Спикер подчеркнула, что популярность набирает внедрение практик ESG, и это также коснется фондового рынка.

"ESG (прим. экологическое, социальное и корпоративное управление) становится мэйнстримом. Раньше к этому относились скептически, кто-то даже говорил, что это дорогое удовольствие. Тем не менее, в связи с внедрением целей устойчивого развития ООН, также из-за того, что больше бизнесов принимают это осознанно, рынок тем самым поощряет внедрять политику устойчивого развития, не только декларировать, но и применять их на практике. Тренд ESG, который мы наблюдаем сейчас, будет отражаться и на нашем бизнесе", – сказала глава KASE.

Сегодня в Алматы проходит юбилейный CFO Summit Kazakhstan. Мероприятие проводится в Алматы с 2014 года под эгидой Kazakhstan Growth Forum. Его цель – формирование стратегического видения бизнеса среди отечественных управленцев и владельцев бизнеса.