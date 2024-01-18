Что изменилось на фондовом рынке Казахстана в 2023 году

Казахстанская фондовая биржа (KASE) подвела итоги работы фондового рынка за 2023 год. Глава KASE рассказала, что изменилось на фондовом рынке Казахстана в 2024 году, и над чем будет работать биржа в этом году, в материале Zakon.kz

По словам председателя KASE Алины Алдамберген в текущем году для биржи остаются актуальными вопросы повышения ликвидности на всех биржевых рынках, создание и выделение центрального контрагента. Один из рынков KASE уже был передан центральному контрагенту (ЦК), и этом году эта работа продолжится.

В сентябре 2023 года KASE передала осуществление клиринговой и расчетной деятельности на фондовом рынке и репо – Клиринговый центр KASE (КАСС). По данным биржи, выделение функций клиринга и ЦК в отдельное юрлицо позволит оказывать услуги ЦК различным финансовым инструментам, обращающимся не только на KASE, а также на других биржевых и внебиржевых рынках.

Кроме этого, в 2024 году планируется работа над расширением базы инвесторов, развитие сектора KASE Global, создание инфраструктуры для торгов цифровыми инструментами и т.д.

Дополнительной информации об объединении двух бирж KASE озвучено не было. Ранее сообщалось, что схема объединения бирж KASE и AIX будет разработана к марту 2024.

Итоги 2023 года

По словам Алины Алдамберген 2023 год в целом для фондового рынка сложился положительно. Так, объем торгов на всех рынках вырос на 57%, в том числе как валютном, так и на рынке ценных бумаг.

"Особо мы отмечали восстановление рынка акций, как местных, так и иностранных. Несмотря на высокую базовую ставку, продолжилось размещение на рынке облигаций", – отметила Алина Алдамберген.

Объем торгов акциями в 2023 году относительно 2022 года увеличился на 8,5 % или 26,3 млрд тенге до 333,6 млрд тенге. Капитализация рынка акций с начала года выросла на 26,4 % или 5,6 трлн тенге и составила 26,7 трлн тенге.

Индекс KASE в минувшем году обновил исторический максимум, преодолев отметку в 4000 пунктов. Всего, по итогам 2023 года значение Индекса KASE увеличилось на 28,8 % до 4 187,4 пунктов.

Наибольший рост, при этом показали акции БанкаЦентр Кредит, компании Казатомпром и Kaspi.





Фото: KASE

Объем торгов на вторичном рынке акций вырос на 78% и составил 301,1 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке наиболее активными являются физические лица, на долю которых пришлось 42,9 % от брутто–оборота торгов акциями. Участие банков оценивается в 4,3 %, брокерско–дилерских организаций – в 9,8 %, других институциональных инвесторов – в 6,5 %, на долю прочих юридических лиц пришлось 36,4 %. Участие нерезидентов оценивается в 29,8 % от брутто–оборота торгов акциями.



"На 49% вырос объем торгов на вторичном рынке государственных ценных бумаг (ГЦБ). Здесь активизируется работа банков второго уровня с учетом планового развития рынка ГЦБ, привлечения ликвидности и иностранных контрагентов", – Алина Алдамберген.

На 53% выросло количество сделок на биржевом рынке. Если в 2022 году было 905 тысяч сделок, то в 2023 году их число выросло до 1,4 млн. Капитализация рынка акций выросла на 26%.

Фото: KASE

В сегменте KASE Global объем торгов составил 36,5 млрд тенге, увеличившись в сравнении с 2022 годом на 41,7 % или 10,8 млрд тенге. Наиболее популярными были акции Tesla, Ford и Intel.

Фото: KASE

Рынок иностранных валют

В 2023 году в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало участие 35 членов KASE. Объем торгов составил 29,7 трлн тенге, что выше аналогичного показателя 2022 года на 42,9 % или 8,9 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 120,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 605, средний объем одной сделки – 199,5 млн тенге. Кроме этого, отмечается рост новых пар валют.

Фото: KASE

"В 2023 году доля торгов валютной парой доллар США–казахстанский тенге в общем объеме торгов иностранной валютой снизилась до 62,7 %, в 2022 году доля торгов данной валютной парой составляла 75,7 %. При этом возросла доля торгов валютной парой евро–доллар США и по итогам года составила 23,1 %". KASE

На бирже напомнили, что с марта 2023 года на валютном рынке были запущены торги парами доллар США–китайский юань и евро–китайский юань. С валютной парой доллар США–китайский юань за март–декабрь 2023 года заключено 828 сделок объемом 2,9 млрд долларов США (1,3 трлн тенге) с расчетами в китайской валюте. По итогам 2023 года доля торгов парой доллар США–китайский юань в общем объеме торгов иностранной валютой составила 4,4 %.