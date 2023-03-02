Землетрясение в 272 км к югу от Алматы зафиксировали сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 2 марта в 19:01 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 272 км к югу от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.



Магнитуда MPV 4.7. Глубина 15 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64: нет.

Ранее предсказавший разрушительное землетрясение в Турции сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал землетрясения в марте 2023 года.

