Сейсмолог прогнозирует землетрясения в 12 точках планеты

Предсказавший разрушительное землетрясение в Турции сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал землетрясения в марте 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Cближение критической геометрии планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности 3-4 марта или 6-7 марта. Специалисты считают, что подземные толчки могут произойти в 12 точках планеты с магнитудой 8,5.



"Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение, потому что критическая планетарная геометрия вызывает большие сейсмические явления", – сказал Хугербитс.

Он назвал и регионы, попавшие в "красную зону": это юг Японии, Греция, Португалия, Индонезия, Пакистан и часть Северной Америки, Россия (Курильские острова), пишет "Вечерняя Москва".

6 февраля в центральной части Турции произошло несколько землетрясений, погибли более 43,5 тысячи человек.

После землетрясения в Турции некоторые алматинцы задумались о переезде из новостроек в частный дом.