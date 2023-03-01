Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сейсмолог прогнозирует землетрясения в 12 точках планеты

карта, землетрясение Фото: pixabay
Предсказавший разрушительное землетрясение в Турции сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал землетрясения в марте 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Cближение критической геометрии планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности 3-4 марта или 6-7 марта. Специалисты считают, что подземные толчки могут произойти в 12 точках планеты с магнитудой 8,5. 

"Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение, потому что критическая планетарная геометрия вызывает большие сейсмические явления", – сказал Хугербитс.

Он назвал и регионы, попавшие в "красную зону": это юг Японии, Греция, Португалия, Индонезия, Пакистан и часть Северной Америки, Россия (Курильские острова), пишет "Вечерняя Москва".

6 февраля в центральной части Турции произошло несколько землетрясений, погибли более 43,5 тысячи человек.

После землетрясения в Турции некоторые алматинцы задумались о переезде из новостроек в частный дом. 

Читайте также

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 2 марта

Казахстанцы могут получить информацию об отсрочке и освобождении от призыва в армию через SMS

В Астане почтили память умерших от COVID-19 медиков

Ирина Лукичева
Греция Индонезия Португалия США Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
Как определить размер гарантии по вашему депозиту?
Как определить размер гарантии по депозиту в Казахстане
машинка, богатые, деньги
В Казахстане подсчитали бизнесменов с миллионными доходами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления