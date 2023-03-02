В Актобе умершего малыша похоронили только на пятые сутки из-за пьющих родителей

В Актобе неблагополучная семья вместо того, чтобы похоронить умершего ребенка, пьянствовала в доме рядом с гробом. Ребенка похоронили только на пятые сутки благодаря соседям и волонтерам, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, недавно соседи неблагополучной семьи сообщили, что годовалый Вова умер. Волонтеры тут же приехали в дом и увидели жуткую картину: муж, жена и их приятели снова распивали алкоголь, вместо того чтобы похоронить малыша. Между ними испуганно бродил старший четырехлетний сын и просил разбудить братика. А в соседней комнате стоял гроб с телом маленького мальчика.

"Было трое мужчин. Двое из них сидели за столом окровавленные, в другой комнате спал мужчина. Малыш плачущий четырехлетний и маленький малыш в гробу. Мать, опять же, в состоянии алкогольного опьянения и порезанная ладонь. На следующий день приехали, чтобы проконтролировать, будут ли похороны, потому что "Газель" уже выехала. Через час нам сообщает газелист, что они никакие, опять очень сильно пьяные, и что, соответственно, никаких похорон не будет". Основатель волонтерского движения "Добро" Екатерина Голотина

Похоронили ребенка только на пятые сутки… совсем чужие люди. Мать с отцом так и не протрезвели. Соседи и волонтеры уверены: нужно провести тщательное расследование и разобраться, кто виноват.

В полиции уже сделали экспертизу. Причина смерти ребенка – сердечная недостаточность. Актюбинцы считают, малыша до этого диагноза довели родители. Большие вопросы и к органам опеки.

"Мы будем выезжать, мы будем их контролировать, мы будем смотреть…" Они ни разу у них не были. Никто их ничего не контролировал. Если бы оно было, ребенок бы остался жив. Стерилизовать ее надо! Вот по-другому не скажешь. Она и дальше пойдет рожать. Ей по барабану – умер ребенок, не умер. Она пошла, две бутылки водки взяла и опять пошла, опять пьет". Соседка Анастасия Муромцева

Сразу после огласки старшего ребенка забрали в детский центр для сирот. Оказывается, мать-алкоголичка уже была лишена прав на него. Эта же участь теперь ожидает и отца, который так хотел сам воспитывать сыновей. В этой жуткой истории много деталей. У матери, как выяснилось, в общей сложности было пять детей от разных браков. Умирает уже второй ребенок. Старшие воспитываются в детских домах. Теперь и четырехлетний Леша, по всей видимости, будет расти без родителей.

Ранее сообщалось, что тело новорожденного ребенка нашли в речке Алматы на окраине города. Сейчас полиция разыскивает мать младенца