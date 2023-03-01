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Полиция Алматы разыскивает мать найденного мертвым новорожденного

Полиция Алматы разыскивает мать найденного мертвым новорожденного Фото: Zakon.kz
Тело новорожденного ребенка нашли в речке Алматы на окраине города. Сейчас полиция разыскивает мать младенца, сообщает Zakon.kz.

Завернутого в пакет ребенка нашел местный житель. Он выгуливал собаку – она и учуяла тело, пролежавшее в воде несколько дней, передает КТК.

Сейчас полицейские опрашивают сотрудников роддомов и медучреждений. Рядом много частных домов. Но могут ли жить его родные неподалеку, никто не знает.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся все необходимые мероприятия. Назначены необходимые экспертизы по установлению причины смерти и установлению родителей". Заместитель начальника пресс-службы ДП г. Алматы Еркин Утегенов

Ранее полицейские Алматы раскрыли убийство восьмилетней давности.

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Константин Вноровский
Алматы
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