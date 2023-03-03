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В Гонконге пожар почти полностью охватил строящийся небоскреб

отель Фото: скриншот видео
Находящийся на стадии строительства 42-этажный отель в Гонконге был почти полностью охвачен огнем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily mail, куски строительных материалов с искрами и грохотом летели на проезжую часть. По предварительным данным, пострадало два автомобилиста, проезжавших мимо пожара.

Отмечается, что на месте пожара были слышны взрывы.


По сообщениям местных СМИ, проект стоимостью 6 млрд гонконгских долларов (764 млн долларов) начали строить в 2019 году. Ожидалось, что он будет завершен в первой половине 2023 года.

Ранее сообщалось, что пожар случился в одном из производственных цехов тюрьмы особого режима в Таразе.

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