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В Таразе пожар разгорелся в тюрьме особого режима

пожар Фото: pixabay
Пожар случился в одном из производственных цехов тюрьмы особого режима в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, на 14 квадратах обрабатывали дерево и хранили уже готовые изделия. Огонь быстро перекинулся на крышу, но вовремя был остановлен сотрудниками, а после и пожарными. В колонии заверили, что в момент возгорания в цеху никого уже не было. И все отдыхали по своим камерам, которые находятся в другом здании.

"Во время пожара попыток побега со стороны осужденных не было. Все сотрудники, как говорится, кто принимал участие в тушении пожара, живы и здоровы. Пострадавших нет ни среди сотрудников, ни среди спецконтингента. Возможно, это ИП, с ними будет расторгнут договор за нарушение пожарной безопасности. Но в данный момент, на сегодня, основная причина – это короткое замыкание". Замначальника по воспитательной работе учреждения № 59 чрезвычайной безопасности г. Тараза Ербол Нуржанов

Ранее в Таразе ученик 9 класса средней школы №7 Вячеслав Кузьмин изобрел робота, который помогает спасать людей во время пожара.

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Елена Беляева
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