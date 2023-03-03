В Молдове депутаты устроили потасовку из-за переименования госязыка

В парламенте Молдовы во время обсуждения законопроекта, предполагающего переименование государственного языка с молдавского на румынский, между депутатами случилась потасовка, сообщает Zakon.kz.

Как уточняют "Известия", депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) вышли на трибуну с плакатами "Не издевайтесь над конституцией", "Молдова, молдаване, молдавский". Авторы законопроекта из правящей партии "Действие и солидарность" попытались их оттеснить, в результате чего завязалась потасовка.



Отмечается, что законопроект все же был принят в первом чтении.

Согласно информации, проект предусматривает в том числе изменение 13-й статьи конституции Молдовы, в которой говорится, что государственным языком является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Также переименованию подлежит название праздника "Лимба ноастрэ" ("Наш язык"). Оно изменится на "Лимба ромынэ" ("Румынский язык").

Ранее сообщалось, что премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила об уходе со своего поста 10 февраля. Это означает отставку всего кабинета министров. В свою очередь президент Молдовы Майя Санду приняла отставку правительства.