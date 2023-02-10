Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила об уходе со своего поста 10 февраля. Это означает отставку всего кабинета министров. В свою очередь президент Молдовы Майя Санду приняла отставку правительства, сообщает Zakon.kz.

Видео с выступлением премьер-министра появилось на официальной странице правительства в Facebook.



"После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке", – сказала Наталья Гаврилица на брифинге.

Она уделила основное внимание достижениям в борьбе с коррупцией, европейской интеграции, реформировании юстиции, противодействию энергетическому кризису.

Майя Санду приняла отставку правительства и опубликовала у себя на странице в Facebook ответ, поблагодарив премьер-министра.

"Приняла отставку премьер-министра. Несмотря на беспрецедентные вызовы, страна управлялась ответственно, с большим вниманием и самоотверженной работой", – написала Майя Санду.

4 февраля в Молдове продлили ЧП на фоне энергетического кризиса. Власти страны продлевают ЧП из-за дефицита газа, который ранее поставляла в Молдову Россия. Из-за нехватки топлива выросли цены на газ и электричество.