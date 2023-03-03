Без воды остались жители целого села в Мангистауской области

В село Атамекен прекратились поставки воды из-за задолженностей коммунального хозяйства перед опреснительным заводом, сообщает Zakon.kz.

В Мунайлинском, самом густонаселенном районе области, живут 190 тысяч человек, чтобы обеспечить всех сельчан водой, необходимо 35 тысяч кубометров в сутки. Сейчас опреснительная установка производит в три раза меньше, передает AlmatyTV.

"Поставками воды населению занимается учреждение "Маңғыстау жылу". Сейчас они имеют перед нами задолженность в размере 652 млн тенге. Тем не менее завод продолжает работать и ни на день не приостанавливал работу". Нурлыбай Аккулов, директор опреснительного завода

Коммунальные службы района также сообщают, что половина инженерных сетей в нерабочем состоянии.

"Недавно произошло отклонение от графика из-за недостаточного количества воды, поступающей с опреснительной установки "Каспий". В сутки поступает 5-6 тысяч кубометров воды. Для подачи воды по трубе потребуется не менее 2000 кубометров воды". Жасулан Мухамбеткалиев, и.о. директора ТОО "Маңғыстау жылу"

Поставщик воды обещает возобновить подачу в ближайшие дни. Пока же сельчане вынуждены покупать живительную влагу, также они набирают воду у водовозов, на это выделено 27 машин.

В середине января жители Мунайлинского района Мангистауской области уже оставались без воды. Тогда причиной отключения водоснабжения стали морозы — водозаборный канал перемерз.