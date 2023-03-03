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Больше половины людей в мире будут иметь лишний вес — исследование

Больше половины людей в мире будут иметь лишний вес — исследование Фото: pixabay
К 2035 году больше половины жителей Земли будут иметь избыточный вес или страдать от ожирения, говорят исследования, сообщает Zakon.kz.

Всемирная федерация ожирения провела исследование. По данным результатов, которые представили ученые в докладе, через 12 лет 51% населения планеты будет страдать от избытка веса. Больше всего настораживают специалистов растущие показатели среди детей.

"В докладе говорится, что показатели ожирения особенно быстро растут среди детей и в странах с низким уровнем дохода", — приводит данные Reuters.

В отчете сказано, что детское ожирение может увеличиться более чем вдвое с уровня 2020 года до 208 миллионов мальчиков и 175 миллионов девочек к 2035 году.

Наибольший рост показателя исследователи ожидают в странах Африки и Азии, где отмечается низкий или средний уровень дохода.

Для оценки ученые используют показатель индекса массы тела (ИМТ) — соотношение роста и веса человека. По данным ВОЗ, ИМТ более 25 – это избыточный вес, а более 30 – ожирение.

В Казахстане также отмечается рост количества детей с избыточным весом или ожирением. Как показывают исследования, чаще к лишнему весу склонны мальчики. Zakon.kz попытался разобраться, как в Казахстане решают эту проблему. Какую роль сыграла пандемия COVID-19 и что делать родителям детей с лишним весом.

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