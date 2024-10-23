Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Китае разработали план по спасению нации от ожирения

В Китае разработали план по спасению нации от ожирения , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 02:59 Фото: pixabay
По официальным прогнозам, более половины взрослых жителей Китая уже имеют избыточный вес, а к 2030 году доля людей с избыточным весом или ожирением может достичь 65,3%, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) опубликовала свой первый набор рекомендаций по диагностике и лечению ожирения. Более половины взрослых жителей Китая уже имеют избыточный вес и страдают ожирением. Ожидается, что этот показатель будет продолжать расти.

К 2030 году уровень людей с избыточным весом или ожирением в стране может достичь 65,3%. Ожирение заняло шестое место среди основных факторов риска смерти и инвалидности в стране.

Китай сталкивается с двойной проблемой, которая подпитывает проблему лишнего веса: в условиях модернизации экономики все больше рабочих мест становятся статичными или привязанными к офису. Это вынуждает людей переходить на более дешевые и нездоровые диеты.

Ранее появилась информация, что в США после урагана Хелен участились случаи заражения опасными бактериями.

Читайте также

Погибший американец проснулся прямо перед операцией посмертного донорства
Погибший американец проснулся прямо перед операцией посмертного донорства
Павел Дуров раскрыл секрет успеха
Павел Дуров раскрыл секрет успеха
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2025 года в Беларуси
Аксинья Титова
Китай 2024 год Здоровье Ожирение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку
Кому в Казахстане положены безвозмездно до 4,2 млн тенге на покупку жилья
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: