Больше двух тысяч рогов сайги изъяли у преступников в ЗКО

Полицейские задержали преступную группу из пяти человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба полиции, в Западно-Казахстанской области орудовала преступная группа из пяти человек. У подозреваемых обнаружили больше двух тысяч рогов сайги, пишет Мой город.

В полиции региона завели уголовное дело по статье ""Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" (339-1 УК РК).

Подозреваемых доставили в отделение полиции. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

25 февраля в Мангистауской области задержана преступная группа из двух человек, истреблявшая сайгаков. Деятельность преступников нанесла государству ущерб на миллиард тенге.