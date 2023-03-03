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"Реал" полвека не может победить "Барселону" на своей арене в Кубке Испании

Футбол Реал Барса Фото: Instagram/fcbarcelona
Очередное Эль-Класико в Кубке Испании по футболу между "Реалом" и "Барселоной" завершилось гостевым успехом каталонского клуба. Тем самым "Барселона" продлила свою серию без поражений на стадионе "Сантьяго Бернабеу", которая уже длится более 50 лет, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Хави переиграли своего извечного соперника на их же родной арене с минимальным счетом 1:0. На 26-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник хозяев поля Милитао.

По статистическим данным, королевский клуб побеждал "каталонцев" на "Сантьяго Бернабеу" аж в 1970 году, на стадии 1/4 финала Кубка Испании. И после этой виктории в активе "галактикос" 3 ничьи и 3 поражения.



Ответный поединок между двумя грандами испанского футбола состоится 5 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

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Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Барселона
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