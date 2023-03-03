Цены на нефть выросли из-за роста экономики Китая

Нефтяные котировки укрепляются на фоне положительных экономических данных из Поднебесной. В причинах и последствиях для нашей экономики разбирался Zakon.kz.

Стоимость барреля эталонной марки Brent выросла на этой неделе. В понедельник, 27 февраля, бочка "черного золота" торговалась за 82,45 доллара. В четверг же ее цена повысилась до 84,68 доллара.





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Основной причиной роста стали февральские экономические данные, поступившие из Пекина и вселившие оптимизм в инвесторов.

По информации Национального бюро статистики Китая, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе вырос в феврале до 52,6 пункта, что стало самым высоким показателем за последние одиннадцать лет. При этом месяцем ранее он составлял всего 50,1 пункта. По мнению экспертов, PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе Поднебесной, что вызвало ожидаемое повышение нефтяных котировок.

"Текущий рост цен на нефть связан с выходом февральских данных PMI по Китаю, которые лучше ожиданий. Это вселило оптимизм в рынки, ожидающие, что импульс роста КНР будет достаточным, чтобы удержать мировую экономику от рецессии". Генеральный директор ТОО "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев

В свою очередь экономический рост в КНР свидетельствует о спросе со стороны развитых экономик на потребительские товары из Китая, а с другой стороны – растущая китайская экономика гарантирует высокий спрос на сырьевые товары и таким образом тянет за собой и развивающиеся страны.

Тем не менее, сильно взлететь вверх ценам на энергоресурсы не дают данные по инфляции, оказывающие давление вниз на нефтяные котировки. Не идущая на спад инфляция в США и еврозоне должна заставить регуляторов повышать процентные ставки. Между тем повышение ставки ФРС США ведет за собой укрепление доллара и относительное снижение сырьевых цен, номинированных в американской валюте.

"Протоколы последнего заседания ФРС США показали, что большинство членов американского банковского регулятора по-прежнему настроены агрессивно в отношении инфляции и жестких условий на рынке труда, а значит, стоит ждать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Перспектива дальнейшего роста процентной ставки в Штатах, крупнейшем в мире потребителе энергоносителей, давит на фондовые и сырьевые рынки. Поэтому стоимость "черного золота" в настоящее время особо не растет". Аналитик "Финам" Александр Потавин

Определенное влияние на нефтяные котировки оказала и информация о коммерческих запасах нефти в Штатах. По сообщениям американского министерства энергетики, на прошлой неделе эти запасы выросли на 1,17 млн баррелей, достигнув отметки в 480,21 млн. При этом эксперты ожидали повышения на 1,9 млн баррелей.

Еще одним фактором, который поддержал стоимость "черного золота", стал отказ России от экспорта своей нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба". Причем Варшава утверждает, что забронировала в этом году перекачку 3 млн тонн, а российская "Транснефть" отказалась от поставок в одностороннем порядке. В свою очередь в компании заявили, что Польша не заплатила за прокачку. По словам экспертов, истинные причины остановки поставок выяснить сложно.

Говоря о нынешних нефтяных котировках, аналитики отмечают их положительное влияние на экономику Казахстана.

"Для Казахстана текущая ситуация на нефтяном рынке позитивна, наш бюджет сверстан, исходя из среднегодовой цены на нефть в 85 долларов, так что сегодняшние котировки для нас благоприятны. Самое главное, чтобы нефтедобыча не останавливалась и не было ограничений на экспорт казахстанской нефти". Мурат Кастаев

К слову, в конце февраля начались поставки казахстанского "черного золота" в Германию по нефтепроводу "Дружба". По информации "Казтрансойла", первая партия нефти была 20 тыс. тонн. На этот год запланирована поставка 1,2 млн тонн. Эксперты считают, что подобные объемы не отразятся на нынешней ситуации, сложившейся на нефтяном рынке.