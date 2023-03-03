Автобусы, питьевая вода, дворы: о чем просили жители на встрече с акимом Астаны

Жители "Железнодорожного" подняли ряд вопросов: по электричеству, водоснабжению, канализации, строительству дорог и тротуаров, досуговых центров, обустройству дворов, запуску дополнительных маршрутов, интернету, сообщает Zakon.kz.

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями жилого массива "Железнодорожный". С какими вопросами обращались горожане, сообщает сайт столичного акимата.





Фото: пресс-служба акима Астаны

По словам акима, у каждого ЖМ есть свои сложные системные вопросы.



"Вопрос электричества – один из основных вопросов данного жилого массива. Ранее были начаты работы по подстанции Казбек. Планируем завершить корректировку проекта летом, а в следующем году полностью завершить строительство электрической подстанции. По напору воды – с учетом роста населения в городе имеется потребность в дополнительном объеме воды. Строительство новой станции питьевой воды на стадии завершения, в мае уже запустим в работу, к августу НФС-3 выйдет на полную мощность. Тем самым решится вопрос по воде не только в ЖМ, но и по всему городу". Женис Касымбек

Жители поднимали вопросы и по привлечению узких медспециалистов. Власти города прорабатывают этот вопрос. По словам Касымбека, в 2023 году завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На базе ФОК создадут спортивные и творческие кружки.





Фото: пресс-служба акима Астаны





Также летом поэтапно начнут поступать новые автобусы. В этом году власти планируют поставить до 500 автобусов (в том числе с учетом привлечения частных инвесторов). Это позволит сократить интервал ожидания автобусов, увеличить их количество на линии и запустить новые маршруты.





Фото: пресс-служба акима Астаны





Фото: пресс-служба акима Астаны



