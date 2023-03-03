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Автобусы, питьевая вода, дворы: о чем просили жители на встрече с акимом Астаны

Женис Касымбек на встрече с жителями Фото: пресс-служба акима Астаны
Жители "Железнодорожного" подняли ряд вопросов: по электричеству, водоснабжению, канализации, строительству дорог и тротуаров, досуговых центров, обустройству дворов, запуску дополнительных маршрутов, интернету, сообщает Zakon.kz.

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями жилого массива "Железнодорожный". С какими вопросами обращались горожане, сообщает сайт столичного акимата.


жители на встрече с акимом

Фото: пресс-служба акима Астаны

По словам акима, у каждого ЖМ есть свои сложные системные вопросы. 

"Вопрос электричества – один из основных вопросов данного жилого массива. Ранее были начаты работы по подстанции Казбек. Планируем завершить корректировку проекта летом, а в следующем году полностью завершить строительство электрической подстанции. По напору воды – с учетом роста населения в городе имеется потребность в дополнительном объеме воды. Строительство новой станции питьевой воды на стадии завершения, в мае уже запустим в работу, к августу НФС-3 выйдет на полную мощность. Тем самым решится вопрос по воде не только в ЖМ, но и по всему городу".Женис Касымбек

Жители поднимали вопросы и по привлечению узких медспециалистов. Власти города прорабатывают этот вопрос. По словам Касымбека, в 2023 году завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На базе ФОК создадут спортивные и творческие кружки.


жители ЖМ

Фото: пресс-служба акима Астаны


Также летом поэтапно начнут поступать новые автобусы. В этом году власти планируют поставить до 500 автобусов (в том числе с учетом привлечения частных инвесторов). Это позволит сократить интервал ожидания автобусов, увеличить их количество на линии и запустить новые маршруты.


жительница Астаны на встрече с акимом

Фото: пресс-служба акима Астаны


бабушка на встрече с Женисом Касымбеком

Фото: пресс-служба акима Астаны


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