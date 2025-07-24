Без питьевой воды остались жители казахстанского поселка

Жители коттеджного городка "Жанель" в поселке Туздыбастау оказались отрезанными от водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Артезианская скважина, из которой вода подается в коттеджный городок принадлежит частному владельцу, передает "Хабар". Жители утверждают, что за подключение абонента предприниматель берет сумму эквивалентную одной тыс. долларов. При этом никаких документов не предоставляет, даже счетов об оплате поставленной воды. Также жителям неизвестно, сколько абонентов подключено к объекту водоснабжения.

Сама владелица скважины отказалось от общения с прессой. Ситуацию немного прояснили в акимате поселка Туздыбастау. Как выяснилось, к скважине подключены 400 пользователей, а это в четыре раза больше нормы.

В акимате журналистам ответили, что уже пытались решить проблему.

"В настоящее время направлено письмо в ТОО "Алатау паблик" насчет того, чтобы взять на контроль, на баланс скважину ИП "Таласпаева". Но на данный момент она сама отказывается передать ее государству", – рассказала заместитель акима Туздыбастауского сельского округа Гаухар Билибаева.

У жильцов многоквартирного дома в Алматы – другая проблема. Однако чиновники бессильны в этой ситуации и рекомендовали им обратиться в суд.