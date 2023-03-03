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В Аргентине обстреляли магазин жены Лионеля Месси

Обстрел магазина Аргентина Фото: Instagram/leomessi
В аргентинском городе Росарио неизвестные преступники обстреляли супермаркет. Это был один из магазинов, который принадлежит семье Антонеллы Рокуццо, жены знаменитого футболиста Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует TyC Sports, по словам некоторых очевидцев, двое мужчин на мотоциклах расстреляли магазин, который принадлежит Антонелле Рокуццо.

Сотрудники полиции нашли кусок бумаги, где было оставлено сообщение с надписью: "Месси, мы ждем тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин) наркоторговец, он тебе не поможет". Дело срочно под свой контроль взял президент Аргентины Альберто Фернандес. 

"Мы делаем многое, но, скорее всего, нужно сделать еще что-то, потому что в Росарио проблема насилия и организованной преступности очень серьезная. Я проснулся от плохих новостей в Росарио, где обстреляли супермаркет. Уже связался с мэром Пабло Явкиным, поговорил с главой Кабинета министров Агустином Росси. Призвал их действовать немедленно".  Альберто Фернандес, президент Аргентины


Полицейские уже приступили к расследованию. В результате инцидента, который произошел ранним утром, никто не пострадал. Во время стрельбы супермаркет был закрыт на железные ставни.

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