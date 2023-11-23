Грабители украли 8 млн песо у жены Лионеля Месси

Автомобиль супермаркета, принадлежащего жене знаменитого футболиста Лионеля Месси – Антонелле Рокуццо, ограбили в аргентинском городе Росарио. Преступники украли 8 млн песо из машины, за рулем которой была сестра Рокуццо, сообщает Zakon.kz.

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По информации Infobae, преступление произошло утром 22 ноября, когда двоюродная сестра Антонеллы Рокуццо Агустина и еще два сотрудника магазина перевозили наличные деньги в банк. Двое неизвестных, выйдя на белой машины, разбили окно и украли две сумки, в каждой из которых было по 4 млн песо (около 5,5 млн тенге). Они также обстреляли автомобиль.

В результате ограбления пострадали два пассажира, у них выявлены незначительные травмы и шоковое состояние. Медики оказали им необходимую помощь.



Стоит отметить, что это не первое нападение преступников на супермаркет жены Лионеля Месси. Магазин в начале марта 2023 года обстреляли неизвестные, оставившие послание знаменитому футболисту.