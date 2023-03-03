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Законодательство РК

Акимат Астаны приостановил работу 76 стройобъектов

Казахстан Астана стройкомпании нарушения Фото: Zakon.kz
В Астане на 76 строительных объектах из-за нарушений приостановлены работы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

На территории Астаны без разрешительных документов велось строительство на 96 строительных объектах. При этом только 20 из них имели все разрешительные документы на строительство. 

"Рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК не только выявляет факты самовольной застройки, но и оказывает всестороннюю помощь застройщикам, которые не имеют разрешительных документаций. Таким образом, из 96 объектов 20 организаций получили все разрешительные документы на строительство". Пресс-служба акимата Астаны

В состав рабочей группы входят сотрудники госорганов, представители общественных организаций, Союза строителей Казахстана и Ассоциации застройщиков Казахстана. 

Отмечается, что в настоящее время выявили 76 строительных объектов, строительство которых осуществляют без разрешительных документов.

В частности, это ТОО "Mars Project", ТОО "Aiz Kurylys", ТОО "Русалдинг Line!, ТОО "Билдинг компани", ТОО "Expert Consulting Agency Kazakhstan", ТОО "Тауекел Инжиниринг", ТОО "Global Millennium", ТОО "Handan-Astana", ТОО "Oreol-Group" и другие. 

В акимате подчеркнули, что все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ. 

Тем временем из 76 объектов 20 осуществляет строительство без соответствующего права на землю. По ним инициируют исковые заявления по демонтажу в судебные органы. В случае выявления новых объектов строительства МЖК без разрешительных документов объекты признают самовольным строением и демонтируют. 

Помимо этого указывается, что в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Для информирования жителей и недопущения нарушения закона на официальных страницах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый "черный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков. 

Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии: 

  • получения гарантии Единого оператора жилищного строительства;
  • участия в проекте банка второго уровня;
  • привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания). 

В случае если гражданам предлагают заключить сделку в обход действующего закона, в акимате просят обращаться в уполномоченный орган – Управление контроля и качества городской среды города Астаны. Управление расположено на улице Бейбитшилик, 9, кабинет 324.

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