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Законодательство РК

В Астане приостановили строительство 33 многоэтажных жилых комплексов

В Астане приостановили строительство 33 многоэтажных жилых комплексов, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 14:56 Фото: Zakon.kz
В Астане на 33 строительных объектах (многоэтажных жилых комплексах, МЖК) из-за нарушений приостановлены работы. Об этом 11 марта 2024 года рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в столице имеется 33 строительных объекта МЖК без разрешительных документов.

"Все субъекты привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ", – говорится в сообщении.

В акимате отметили, что управлением контроля и качества городской среды столицы за 2023 год в специализированный межрайонный экономический суд Астаны направлено 115 исковых заявлений на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них:

  • три исковых заявления находятся на рассмотрении в суде;
  • 26 исковых заявлений оставлено без рассмотрения ввиду исполнения требований предписаний;
  • 86 исковых заявлений удовлетворено;
  • 77 решения суда находятся на исполнении в Департаменте юстиции Астаны.

Также сообщается, что в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем для информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый "черный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.

В соответствии со ст. 7 Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве", строительные компании могут привлекать денежные средства дольщиков:

– Долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

1) получение гарантии Единого оператора жилищного строительства;

2) участие в проекте банка второго уровня;

3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).

– Запрещается привлечение денег физических и юридических лиц для строительства жилых домов (жилых зданий) иными способами, не предусмотренными настоящей статьей.

"В случае если с вами заключили сделку в обход действующего закона, просим обращаться в уполномоченный орган ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны", расположенный по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 324".Пресс-служба акимата Астаны

Ниже представлен список 33 МЖК, на которых из-за нарушений приостановлены строительные работы:

  1. ТОО "ЖК-Монако" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", перекресток Ш. Калдаякова и 23-17.
  2. ТОО "Biznes investment company" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", ул. А. Байтурсынулы и А51.
  3. ТОО "Тумар Курылыс" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", ул. Байтурсынова и А51.
  4. ТОО "Sensata Build" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", перекресток Нажмеденова и А51.
  5. ТОО "Эталонстрой 2030" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Есиль", перекресток ул. 31, Е357 и Е495.
  6. ТОО "Sensata Stroy" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", перекресток А. Токпанова и А2.
  7. ТОО "Тауекел Инжиниринг" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", перекресток Калдаякова и Азирбаева.
  8. ТОО "Gpark" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", перекресток Байтурсынова и А52, А60.
  9. ТОО "Halyk Story" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Есиль", перекресток ул. Е362, Е418, Е428, Е517.
  10. ТОО "SKM NS" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", ул. А84, уч.8, 6 ул. А83, уч.11, ул. А86, уч.5, ул. А86, уч.3.
  11. ТОО "Ода строй-1" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", ул. Казыбек би и Е71.
  12. ТОО "City stroy building" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", район пр. Р.Қошқарбаев.
  13. ТОО "Стройка-Астана" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", ул. Ш. Калдаякова и А78.
  14. ТОО "Строй Премиум Класс" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Есиль", перекресток А. Бокейхана и Орынбор.
  15. ТОО "Рауназ" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Есиль", перекресток Е679, Е522 и Е699.
  16. ТОО "Sensata Urban Development" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", перекресток Тауелсиздик и Райымбек батыра.
  17. ТОО "РБК Строй" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", перекресток А62 и А92.
  18. ТОО "Almaz Building" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", ул.Сығанақ, уч.20.
  19. ТОО "CDVS" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", перекресток Тауелсизик и Шарль де Голя.
  20. ТОО "Бизнес Проект 2011" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", ул. Айтматова.
  21. ТОО "Handan-Astana" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", перекресток ул. Е410, Е428, Е429.
  22. ТОО "Rost invest-1" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", перекресток Казыбек би Толе би.
  23. ТОО "Курылыс Монтаж Строй" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", перекресток Ш. Айтматова и Е409, Е456.
  24. ТОО "Tarih Construction" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", ул. Калдаякова и Сагадиев.
  25. ТОО "ЭКО-поток" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Есиль", пр. Мангилик Ел и Хусейн бен Талал.
  26. ТОО "Rauan Invest KZ" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", пр. Тауелсиздик.
  27. ТОО "Astana City story" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", перекресток Е364, Е418, Е425.
  28. ТОО "Елорда Курылыс Консалтинг" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", р-н ул. Айтматова.
  29. ТОО "Билдинг компани" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Алматы", ул. Ж. Нажимеденов.
  30. ТОО "Max Bet PV2" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", ул. Е128 и Е126.
  31. ТОО "Qazaq Gold" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", перекресток Коргалжын и Е409.
  32. ТОО "Нур-Султан Финанс" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Нура", р-н ул. Айтматова.
  33. ТОО "Нурлы Жол-2008" – "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", город Астана, район "Сарыарка", ул.12-3, уч.1.

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26 декабря 2023 года в Instagram ОО "Menin Elim Dala" опубликовали списки по районам с адресами, где акимат Астаны якобы "собирается изменить назначение участка и строения с социального объекта на коммерческий". На данную публикацию отреагировали в столичном акимате, где информацию назвали абсурдной.

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