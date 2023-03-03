Американские фондовые рынки вновь перешли в рост

Рост на американских фондовых рынках произошел на фоне высказывания президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, что Центробанк США летом 2023 года сможет снизить повышение ключевой ставки, сообщает Zakon.kz.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик считает, что принимать решение о ставке необходимо, руководствуясь поступающими экономическими данными.

Его поддерживает президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который констатировал, что риски замедления темпов повышения ставки в текущих условиях выше, чем риски их ускорения.



По мнению Рафаэля Бостика, Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки в 5–5,25% в течение значительной части 2024 года. Ключевым фактором, который повлияет на дальнейшие решения ФРС, станут новые прогнозы по инфляции в США.

Пока же индекс S&P 500 вырос на 29,96 пункта, или на +0,8%, до 3 981,35 пункта после выхода из красного сектора в начале торговой сессии. Dow Jones Industrial Average прибавил 341,73, или +1,0%, до 33 003,57 пункта. NASDAQ Сomposite прибавил 83,50, или +0,7%, до 11 462,98 пункта.

Это первый рост для фондового рынка за минувшие три дня. Инвесторы комментарии Рафаэля Бостика восприняли как несколько "голубиной" риторикой, что внесло некоторый позитив на рынки. Кроме того, Бостик заявил журналистам, что он по-прежнему поддерживает повышение ключевой ставки ФРС до диапазона от 5% до 5,25% по сравнению с ее нынешними 4,50% до 4,75%. А это ниже, чем прогнозирует значительная часть инвесторов Wall Street.

И это на фоне высокой доходности американских гособлигаций (выше 4% годовых), говорящей об удорожании государственного долга США. К тому же утром четверга 2 марта (08:30 по времени Нью-Йорка/19:30 времени Астаны) вышла статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, закончившейся 25 февраля. Ее показатели были не самыми лучшими для рынков.

В начале торговой сессии в четверг 2 марта настроение инвесторов было довольно мрачное, поскольку по информации Минтруда США зафиксировано снижение до 190 тыс. со 192 тыс. неделей ранее. Но, если для рабочего люда это хорошая новость и даже как-то успокаивает опасения по поводу рецессии в ближайшей перспективе, то для денежно-кредитного сектора слишком сильный рынок труда может увеличить инфляционное давление. Следовательно, ФРС может и дальше закручивать гайки для достижения целевого индикатора 2%. И все вновь возвращается на круги своя, так как данная риторика, в свою очередь, увеличивает вероятность рецессии экономики США со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Автор: Александр Сергеев