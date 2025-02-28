#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Финансы

Фондовые индексы США упали: что случилось на рынке

фондовый рынок, США, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:43 Фото: Freepik
Основные американские индексы снизились на фоне некоторых заявлений со стороны президента США, сообщает Zakon.kz.

Основные американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением в пределах 0,5-2,8%. Ключевое давление на рынок могли оказать заявления президента США Дональда Трампа о планируемых с 4 марта импортных пошлинах в размере 25% на товары из Мексики и Канады, и еще на 10% – на весь импорт из КНР, отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана. К слову, 4 февраля уже были введены пошлины на 10% из Китая.

"Торговые войны могут нанести значительный ущерб мировой экономике, усилить инфляционное давление, привести к сохранению высоких ставок и спровоцировать рецессию в отдельных странах. В этом ключе отметим и рост заявок за пособием по безработице в США: +22 тыс., до 242 тыс., что является максимумом с декабря прошлого года". АФК

Фото: MarketWatch

Сегодня в фокусе внимания данные по индексу расходов на личное потребление (PCE), предпочтительного для монетарного регулятора США индикатора инфляции.

Между тем рост этого показателя может добавить "масла в огонь" и привести к дальнейшему падению американских индексов, подчеркнули в АФК.

Несмотря на падение зарубежных площадок, казахстанский индекс KASE в четверг, напротив, вырос до отметки до 5 614,5 пункта (+0,6%). По данным АФК, драйвером роста стали акции КМГ, которые выросли на 3,7%, а также Air Astana, которые прибавили 1,4%.

Ранее мы рассказывали, какие акции подешевели на Казахстанской фондовой бирже по итогам января 2025 года. 

Ольга Кудряшова
Поделиться новостью
Читайте также
Рыба и консервы подорожают: что происходит с рынком в 2025 году
Финансы
11:48, Сегодня
Рыба и консервы подорожают: что происходит с рынком в 2025 году
Спасет ли повышение НДС бюджет Казахстана – мнение экономиста
Финансы
11:40, Сегодня
Спасет ли повышение НДС бюджет Казахстана – мнение экономиста
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: