Фондовые индексы США упали: что случилось на рынке

Основные американские индексы снизились на фоне некоторых заявлений со стороны президента США, сообщает Zakon.kz.

Основные американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением в пределах 0,5-2,8%. Ключевое давление на рынок могли оказать заявления президента США Дональда Трампа о планируемых с 4 марта импортных пошлинах в размере 25% на товары из Мексики и Канады, и еще на 10% – на весь импорт из КНР, отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана. К слову, 4 февраля уже были введены пошлины на 10% из Китая.

"Торговые войны могут нанести значительный ущерб мировой экономике, усилить инфляционное давление, привести к сохранению высоких ставок и спровоцировать рецессию в отдельных странах. В этом ключе отметим и рост заявок за пособием по безработице в США: +22 тыс., до 242 тыс., что является максимумом с декабря прошлого года". АФК

Фото: MarketWatch

Сегодня в фокусе внимания данные по индексу расходов на личное потребление (PCE), предпочтительного для монетарного регулятора США индикатора инфляции.

Между тем рост этого показателя может добавить "масла в огонь" и привести к дальнейшему падению американских индексов, подчеркнули в АФК.

Несмотря на падение зарубежных площадок, казахстанский индекс KASE в четверг, напротив, вырос до отметки до 5 614,5 пункта (+0,6%). По данным АФК, драйвером роста стали акции КМГ, которые выросли на 3,7%, а также Air Astana, которые прибавили 1,4%.

Ранее мы рассказывали, какие акции подешевели на Казахстанской фондовой бирже по итогам января 2025 года.