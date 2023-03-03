В Казахстане расширяется список коррупционных преступлений

7 марта вводится в действие Закон Республики Казахстан от 3 января 2023 года № 188-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите».

Изменения затронут Уголовный, Уголовно-процессуальный, Трудовой кодексы РК, Законы РК "О государственных секретах", "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе" и другие.

Так, к коррупционным правонарушениям будут отнесены присвоение или растрата чужого имущества, а также мошенничество, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, и сопряжены с использованием им своего служебного положения. Конкретно этим правонарушениям посвящены пункт 2) части третьей, часть четвертой статьи 189 УК РК, а также пункт 2) части третьей, часть четвертая статьи 190.

Кроме того, усиливается уголовная ответственность за возможное давление на лиц, подлежащих государственной защите. Например, в связи с тем, что сообщили правоохранительным органам некие сведения о коррупционерах. А именно, наказание предусмотрено (статьей 424 УК РК) даже за разглашение информации, что такое сообщение вообще поступало от того или иного бдительного гражданина.

Кстати, как уже говорилось выше, защита информаторам предусмотрена не только уголовным законодательством. Например, в случае, если гражданин имел опыт сообщения уполномоченным организациям о коррупционном преступлении в некой структуре, в которой трудился, а затем затеял с работодателем трудовой спор, то при разрешении конфликта должен присутствовать представитель тех самых компетентных органов, который бы таким образом позаботился об интересах информатора в течение трех лет с момента сообщения (статья 159 Трудового кодекса РК).