Вода идет: как в областях собираются встречать весенние паводки?

Приближается время паводков и половодий. В прежние годы "большая вода" часто доставляли массу неприятностей, включая разрушения и даже пострадавших людей. Какие уроки из прошлого вынесли региональные власти и как в областях готовятся к новым паводкам, разбирались корреспонденты Zakon.kz.

В Караганде для защиты от паводков роют огромную траншею

В Караганде к паводкам начали готовиться заблаговременно. В конце февраля аким Караганды Мейрам Кожухов показал жителям города, как на Юго-Востоке (окраина города, активно застраивающаяся сейчас, новый центр города. – Авт.) стали рыть огромную обводную траншею и строить дамбу. Дело в том, что практически каждый год эту часть города топит талыми водами, приходящими со степи.

В прошлом году на улице Университетской даже пришлось эвакуировать жителей нескольких домов из-за угрозы замыкания электропроводки в результате подтопления зданий. Большая часть жильцов разъехалась по родственникам, 23 человека поселили в гостинице.

Позже решался вопрос, а можно ли вообще жить в этих домах? Дело в том, что они были построены всего в метре от русла реки Букпа, которая весной наполняется талыми водами. Кроме того, в 2022 году ЧС-ники, отводя воду от города, стали сливать ее в Букпу. Тогдашний аким Караганды Ермаганбет Булекпаев дал задание комиссии оценить, насколько правильно эти дома строились.

Чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации, здесь начали строить траншею и дамбу.

"Основной упор делаем именно на этот участок. Строим обводной канал и защитную дамбу в степи в районе ул. Таттимбета. С обводного канала талая вода будет поступать в уже очищенный в прошлом году ливневый коллектор. На огромной территории можно увидеть, что мы складываем снег в валы – объемные кучи. Поясню – когда снег расположен в степи равномерно, при интенсивном таянии, соответственно, происходит обильное поступление талых вод в город, тогда как со снежного вала таяние идет постепенно, давая возможность напитываться грунту и растянуть паводок по времени". Аким Караганды Мейрам Кожухов

Карагандинцы тем временем не унывают и снимают шуточные ролики о предстоящем паводке. Житель Караганды с помощью мангала и рулетки пытался определить, будет ли весной топить город. Железная конструкция простояла во дворе его частного дома всю осень и зиму. Образовалась довольно объемная снежная масса. Таким нехитрым способом удалось выяснить, что за зиму в Караганде выпало около полуметра осадков. Так что паводку, скорее всего, быть.

2 марта погода снова разгулялась и в Караганде выпало еще большее количества снега.

В Департаменте по ЧС тем временем отчитываются, что в городе уже вовсю идут работы по очистке ливневок и канализации от снега. ЧС-ники считают, что эти работы должны положительно повлиять на отвод талых вод на тех участках, где каждый год происходят подтопления.

Кроме того, по улице Университетской очистили водопропускную трубу русла реки малая Букпа, а также построили смотровую камеру, установили габионы (сетки, заполненные камнями). Провели санацию реки Солонка на 7,2 километра: расширили русло, углубили дно и расчистили его от ила.

На других паводкоопасных участках в городе продолжаются работы по вывозу снега и очистке ливневых каналов.

В ЗКО подготовили 280 эвакопунктов на 60 тысяч человек

По данным МЧС, в регионе насчитывается 32 населенных пункта, где есть риск подтопления территории талыми водами. В областном департаменте не назвали их, однако сообщили, что прогнозно готовы к эвакуации из зон затопления свыше 61 тысячи человек.

В ДЧС отметили, что, согласно многолетнему мониторингу, в перечень паводкоопасных населенных пунктов по области входили 138 сел: в 105 из них местные власти провели инженерно-защитные мероприятия и тем самым минимизировали риск подтопления талыми водами, а в одном и вовсе сняли.

На случай эвакуации населения из предполагаемых 32 зон подтопления по области подготовили 280 пунктов эвакуации на 61 875 человек, заключили 196 договоров намерения на организацию питания в эвакопунктах. Для эвакуации животных имеются 97 отгонов.

"Сейчас местные исполнительные власти взяли на особый контроль все 138 паводкоопасных населенных пунктов, а также 128 паводкоопасных участков дорог (авто – 93, жд – 35), где возможны переливы талых вод через дорожное полотно. По всем участкам определены ответственные должностные лица, инженерная техника и материальные ресурсы на случай возникновения чрезвычайной ситуации". Пресс-служба ДЧС по ЗКО

На всех паводкоопасных участках при наступлении теплой погоды будут дежурить 2030 человек, 382 ед. тракторов, 92 ед. водооткачивающей техники, 141 ед. эвакуационной и 95 ед. инженерной техники, 209 легковых автомобилей и 135 – грузовых.

В целом для ликвидации ЧС во время паводков по ЗКО подготовлено 719 единиц техники, 90 плавсредств, 276 мотопомп и более 3 тыс. человек личного состава. До начала паводкового периода 2023 года область планирует дополнительно закупить еще 53 единицы техники, 11 единиц плавсредств, 34 единицы мотопомп, топливо и т.д.

Местные власти утверждают, что укрепили 20 км защитных дамб, обустроили более 13 км водоотводных каналов, установили 17 водопропускных труб.

"На сегодня из населенных пунктов по области вывезено 124,2 тыс. куб. м снега, на руслах паводкоопасных рек произведен покос 7290 м2 камыша, пробурено 1353 лунки. Также на 13 опасных участках рек Чаган и Деркул в г. Уральске начаты ледорезные работы. Подобные работы будут проведены на реке Деркул в Таскалинском районе и районе Байтерек. В данное время паводковая ситуация по ЗКО стабильная. Все реки находятся в зимнем режиме". ДЧС ЗКО

В Прикаспии защитная дамба находится под угрозой прорыва

В Атырауской области при осадках и таянии снега из-за грунтовых вод в глинистой почве влага не просачивается. Даже если небольшой дождь, все равно воде некуда деться, во дворах частных домов и на улицах города Атырау, других населенных пунктов образуются озера. Тогда вакуум-машины круглыми сутками занимаются ее откачкой.





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"В Дорожную карту "Комплекс мер по предупреждению и ликвидации паводковой опасности на 2021-2023 годы" включили капитальный ремонт защитных плотин общей протяженностью более 86 километров вдоль реки Урал и Каспийского моря". Врио начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Атырау Бактыбек Толегенов

За последние годы в Атырауской области в рамках Дорожной карты удалось устранить угрозу подтопления в 15 из 51 паводкоопасного населенного пункта.

"Пока сохраняется паводковая опасность в 36 населенных пунктах, в которых 17 030 домов и проживает более 86 тысяч человек". И. о. начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Нурлан Жанабаев

Он добавил, что 26 сел и поселков расположены вдоль реки Урал, где уровень воды в течение последних десяти лет ежегодно снижается, поскольку РФ уменьшает объемы водоотведения из Ириклинского водохранилища.

На территории Атырауской области нет водохранилища, одно гидротехническое сооружение находится в Кызылкогинском районе на реке Уил. На сегодняшний день техническое состояние Ералинского гидроузела у чеэсников не вызывает тревоги.

Для выяснения готовности к паводкам специальная группа проводила проверки по всему региону. Оказалось, что, например, требуется установка водопропускного трубопровода на трассе "Сагиз-Миялы-Индер" примерно в 12 километрах от села Сагиз, и еще нужно строить защитные дамбы у электрической подстанции в этом же большом селе.

"Существует опасность прорыва защитной плотины на русле реки Кигач в Динкызыльском, Коптогайском и Шортанбайском сельских округах приграничного с Российской Федерацией Курмангазинского района. До начала весеннего половодья берег нуждается в проведении крепежных работ. В настоящее время проектно-сметная документация разработана и проходит государственную экспертизу". Нурлан Жанабаев

В Абайской области оттепель приблизила паводковый период

Нынешней весной к паводкам в Семее готовятся особенно тщательно – и причин для этого более чем достаточно. В первую очередь, снег не только в городе, но и на всей территории Абайской области выпал в огромном количестве.

Начальник ДЧС Абайской области Манарбек Шапагатов сообщил, что толщина снежного покрова в среднем по региону 50-60 см, а в некоторых районах – до 74 см. Толщина льда на Иртыше и Убе – от 35 до 74 см.

Специалистов настораживает и большая толщина промерзания почв, которая в этом году сразу в четырех районах превысила полметра, а кое-где и метр.

"На сегодняшний день есть определенные риски подтоплений населенных пунктов в Бородулихинском, Бескарагайском, Урджарском и Кокпектинском районах". Манарбек Шапагатов

Еще в январе-феврале в Абайской области стали усиленно готовиться к началу паводкового периода. Разработали план противопаводковых мероприятий, который предусматривал подготовку техники и личного состава всех коммунальных служб области и ДЧС.

На проведение профилактических взрывных работ по дроблению льда местные исполнительные органы выделили около 52 млн тенге.

Кроме того, к борьбе с паводками и разливами в любой момент готовы приступить более 1,2 тыс. человек личного состава ДЧС Абайской области и коммунальных служб. В их распоряжении 495 единиц техники, 24 плавательных средства и 122 мотопомпы. На случай эвакуации в селах и городах подготовлены 43 пункта временного размещения на 5 315 мест. Также приготовлены места эвакуации для домашнего скота.

Февральская оттепель приблизила паводковый период на пару недель ближе обычного. Уже в 20-х числах последнего месяца зимы из-за плюсовой температуры стал интенсивно таять снег, и ряд улиц превратились в озера, по которым "проплывали" транспортные средства, а пешеходам и вовсе было не пройти из-за глубины луж.





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В спешном порядке пригнали мотопомпы, которые за пару суток сумели справиться с большой водой. Затем короткая оттепель сменилась обильным двухдневным снегопадом, а потом и вовсе морозами по минус 20 градусов. И потому в город пришла новая напасть – гололед и огромные сосульки на крышах.

Коммунальщики тем временем продолжили вывозить снег в усиленном режиме.

"В настоящее время уже задействованы в работах по вывозу снега и откачке талых вод более 80 единиц спецтехники и 10 рабочих бригад подрядных организаций". Пресс-служба акимата Семея

Как сообщил аким Семея Нурбол Нурсагатов, на содержание арыков в Семее в 2023 году первоначально было выделено 60 млн тенге, но затем бюджет пересмотрели и прибавили еще 140 млн тенге. В первую очередь эти деньги пойдут на расширение арычной сети и установку дополнительных лотков.

"Но и это не решит проблему разливов и подтоплений в районах Красного кордона и Восточного. Нужно решить вопрос на основе научных изысканий. Поэтому мы пригласили специалистов из столицы, которые проводят гидрогеологические исследования, после чего представят рекомендации, как провести отвод подземных и талых вод в районе БСМП, Красного кордона и Восточного". Нурбол Нурсагатов

Кроме того, по словам градоначальника, в городе остались два опасных участках, где возможен разлив половодья. Это районы СОГРы и поселка Восточный.

"В СОГРе предстоит дамбировать 500 метров. На данный момент задействовано 17 единиц техники, мы возим рыжий грунт с полигона и устанавливаем дамбы. Предположительно эти меры спасут от опасности водопроникновения в около 40 домостроений в этой местности". Нурбол Нурсагатов

Кроме того, будет прочищено русло реки, чтобы вода могла свободно течь. Также в жилом массиве Восточный завершаются работы по строительству насыпной дамбы протяженностью 700 метров.

В Костанае снежные полигоны периодически становятся причиной подтопления

По данным ДЧС Костанайской области, в зонах возможного подтопления находится 90 населенных пунктов в 20 районах. По подсчетам спасателей, это 2049 домов, в которых проживает 8,1 тыс. человек. Правда, уточняют в ведомстве, в 50 селах из этого списка паводков не было последние лет 10-20, но их пока не исключили.

Наиболее сложную ситуацию этой весной прогнозируют в Аркалыке, Амангельдинском, Жангельдинском, Карасуском, Аулиекольском и Наурзумском районах. Сегодня предполагается, что большая вода может прийти в 37 населенных пунктов, где порядка 808 домов и свыше 3 тыс. жителей.

"Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы в объеме более 186 тонн ГСМ, 11 тыс. тонн инертных материалов, 49 тыс. штук мешкотары, заключено 104 договора-намерения на поставку продуктов питания пострадавшему населению в количестве 26,2 тонн. На период паводка определено 153 пункта сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить более 12 тыс. человек". ДЧС Костанайской области

Из населенных пунктов уже вывезли более 747 тыс. куб. метров снега, ведется очистка водопропускных сооружений. Однако в департаменте отметили, что еще осенью 2022 года прошло комиссионное обследование гидротехнических сооружений (ГТС), и, согласно актам комиссионных обследований, из 98 ГТС состояние 12 признали неудовлетворительным.





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По данным ведомства, акиматы всех уровней заложили более 2,2 млрд тенге в чрезвычайный резерв и резерв на неотложные затраты. Сейчас в городах и районах готовят эвакуационные пункты, проверяют готовность специальной техники и оборудования.

Что касается самого областного центра, то угроза подтопления есть в пяти микрорайонах и еще три спасатели называют "проблемными".

"В этом году сохраняется угроза паводка из-за обильных зимних осадков. В Костанае за два месяца 2023 года в среднем выпало 16 сантиметров осадков при норме 7 сантиметров. Есть угроза подтопления микрорайонов, в общей сложности 404 жилых дома, где проживает около 1,5 тыс. человек". Начальник УЧС Костаная Алмаз Тулендин

По его словам, на территории Костаная находится 110 водопропускных труб, 96 километров ливневой системы, пять каналов для предотвращения подтопления от талых вод и три основных лога.

Но в то же время жители микрорайона "Костанай-2" и садового общества "Текстильщик 1" уже несколько лет страдают от соседства с двумя снежными полигонами, куда вывозится снег после очистки улиц. Люди просят акимат избавить их от такого "соседа", но власти уверяют, что талая вода с полигонов идет по ливневкам, каналам и оврагам. Однако из-за мусора в этих сооружениях происходят переливы. Жители "Костаная-2" говорят и о другой стороне вопроса.

"Наверное, лет пять на поля, которые находятся выше нашего микрорайона и самого города, вывозят снег. И когда он тает, на полигоне остается мусор, который потом никто не убирает. И видя его там, люди устраивают несанкционированные свалки. Кроме паводковых вод, у нас есть вопросы и с грунтовыми. И бывает так, что одновременно вода идет с полигона и из погребов". Жительница микрорайона Татьяна Киселева

Много лет жители микрорайона ждали появления асфальта, его уложили два года назад – в итоге грязи не стало, но и ливневок тоже. А во дворы, которые оказались ниже асфальта, весной стекает вода.

По мнению жителей садового общества, именно снежный полигон стал виновником серьезного подтопления их домов в 2021 году. В марте 2022 года они вновь били тревогу, и тогда один из проходов талой воды заложили мешками с песком и обещали подумать, как решить вопрос с подтоплением. Жители с тревогой ждут массового таяния снега и настаивают на том, что необходимо менять места размещения полигонов.

В ВКО спускают лавины и взрывают реки

Неожиданно спокойно проходит первое резкое и продолжительное потепление в населенных пунктах ВКО. Ожидаемые в конце февраля – начале марта паводки пока так и не начались.

К традиционной "большой воде" в регионе начали готовиться заранее – уже 1 февраля был объявлен режим повышенной готовности к паводкам, проведены необходимые профилактические меры – очищены арыки, в очередной раз проинструктировано население о том, как себя вести на случай ЧС.

На сегодняшний день самым уязвимым районом считается район Алтай, вернее, 12 населенных пунктов, в которых проживают почти две тысячи человек. Заранее здесь начал работу отряд оперативного реагирования, хотя погодные условия пока остаются стабильными.

"Высота снежного покрова в районе более метра, но промерзание почвы составляет 30 сантиметров. Подготовительные противопаводковые мероприятие проведены и будут регулярно выполняться. Основная угроза начнется в середине марта, когда придет потепление. Тогда в населенных пунктах, которые подвержены рискам паводков, будет установлено круглосуточное дежурство оперативных служб. Тем не менее прогноз на этот год у нас достаточно оптимистичный, ситуация под контролем". Заместитель главы района Алтай Сергей Охременко

На случай ЧП в районе Алтай уже подготовили 19 эвакуационных пунктов. Наиболее уязвимыми считаются села Быково, Богатырево, Снегирево, Малеевск, Зубовск и город Алтай.

Что касается общих профилактических мер по области, то представители ДЧС ВКО регулярно проводят спуск лавин.

"Резкая смена температуры, ветер и осадки – благоприятное время для схода снежной массы с гор. Весна – любимое время для схода лавин. Снег тяжелеет и под своей тяжестью соскальзывает вниз по склонам. Специалисты ВК филиала "Казселезащиты" позаботились о том, чтобы накопленный снег в горах не стал угрозой для водителей. Для этого были проведены 5 профилактических спусков снежных лавин на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай. Общий объем сошедшей массы составил 6800 кубических метров". ДЧС ВКО

Также в Восточном Казахстане во избежание заторов начались взрывные работы по вскрытию рек.





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В области определены 16 уязвимых участков в 4 районах, где возможны заторы и зажоры льда. Расположены они на реках Иртыш, Уба, Бухтарма и Курчум. На всех участках в течение марта запланированы профилактические работы.

"Профилактическую работу мы начали с Шемонаихинского района, здесь особую угрозу для населенных пунктов представляет река Уба, в связи с этим в селах Верх-Уба, Убинка, в городе Шемонаихе и поселке Усть-Таловка будут проведены профилактические взрывы. Уже продолбили лед в селах Верх-Уба и Убинка. Здесь толщина льда на реке до одного метра, площадь дробления составила 19 400 квадратных метров". Начальник Управления предупреждения ЧС Ерлан Балтабаев

В ДЧС напомнили, что на случай осложнения ситуации сформирована группировка сил и средств местных исполнительных органов в количестве 1,7 тыс человек, подготовлено 756 единиц техники, 83 единицы плавательных средств и 224 мотопомпы.

Более 40 сел Павлодарской области в зоне риска

В Павлодарском Прииртышье 43 населенных пункта расположены в низинах и поэтому подвержены риску затопления во время весеннего паводка. Из них 25 под угрозой затопления талыми водами, 16 из-за повышения уровня рек, а в двух случаях есть угроза разрушения специальных гидротехнических сооружений.

В этих населенных пунктах находится 2301 жилой дом, в котором проживают 10 616 человек. Начальник Департамента по ЧС Павлодарской области Жусулан Джумашев утверждает, что все они взяты на контроль.

"Местными исполнительными органами созданы запасы для проведения превентивных мероприятий во время паводка. Подготовлено 34 тысячи штук мешкотары, более 26 тысяч тонн инертного материала, 105 тонн ГСМ. Открыты и 43 эвакуационных пункта, где населению предоставят медицинское обслуживание и питание, уже заключены соответствующие договоры-намерения для организации питания и размещения населения, которое может пострадать в результате стихии". Жусулан Джумашев

Кроме того, в готовность привели 658 единиц техники и 1700 специалистов подрядных организаций Департамента ЧС. Также 40 плавсредств и 201 мотопомпа. На областных автодорогах продолжают чистить водопропускные трубы, коих насчитывается более 1,2 тыс. Работу обещают завершить к 20 марта.

С начала зимы из сел региона вывезено около миллиона кубометров снега. С учетом предстоящих осадков эта цифра в ближайшее время может вырасти до полутора миллионов.

Ведется и работа с населением, чтобы граждане вывозили снег со своих подворий на улицу, откуда его можно было отвезти за пределы населенных пунктов на так называемые снегоотвалы – низменности и пойменные русла рек и озер.

"50 процентов успеха подготовки к паводкам зависит от населения. Если нерадивые хозяева не будут вывозить снег со своих подворий, то когда он растает, вода останется в селе и никуда не уйдет". Жусулан Джумашев

Вместе с тем есть риск подтопления талыми водами населенных пунктов по руслу реки Ащысу Баянаульского района. Для отслеживания ситуации там установлены пять гидропостов. Такие же гидропосты будут работать вдоль русла реки Селеты вблизи села Шолаксор Актогайского района.

К слову, в прошлом году во время паводка было затоплено несколько жилых домов в поселке Рождественка Павлодарского района. Причин тому было несколько. Во-первых, специальные противопаводковые валы при строительстве должным образом не утрамбовали, поэтому их размыло водой. Кроме того, в селе построили новую дорогу, водопропускная труба под которой быстро забилась, поэтому вода пошла вдоль автотрассы в дома сельчан. Главной же причиной стала ошибка местных властей, организовавших снегоотвалы для складирования убранного снега выше уровня жилых домов. Причем раньше, когда снег отвозили в другое место, Рождественку не топило. Районные власти обещают, что в нынешнем году учли уроки прошлого.

Подтопления своих домов опасаются и жители поселков Кенжеколь и Ленинского. Все дело в том, что в этих населенных пунктах необходимо укрепить берег реки Иртыш, но соответствующая проектно-сметная документация будет разработана только в этом году, а сами работы проведены в следующем. Поэтому вопрос пока остается открытым.

В Кызылординской области забеспокоились из-за Сырдарьи

В последние годы из-за маловодья в Кызылординской области опасность паводков и затопления населенных пунктов была минимальной. В нынешнем же значительное повышение уровня воды в Сырдарье в зимне- весенний период не на шутку встревожило всех.





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Из-за повышения уровня воды даже временно приостановили дорожное сообщение по понтонному мосту аульного округа Каргалы. Это самый большой по численности населения аульный округ в Шиелийском районе. В связи с ледоставом в начале января специалисты ТОО "Еламан курылыс" сдвинули понтонный мост к берегу. Жители аула добирались в райцентр по мосту, который находится в соседнем Жанакорганском районе – это примерно 120 километров, прямой же путь по понтону – 40 километров.

Сейчас после прохождения ледостава понтонный мост снова заработал.

Ранее в Жанакорганском районе во время ледохода под водой остался один жилой дом. Его возвели без разрешительных документов на побережье реки Сырдарьи. Пострадавших нет, жителей заранее эвакуировали.

В области определены 29 возможных зон подтопления, за которыми закреплены 138 ответственных учреждений с 366 единицами спецтехники и 1137 человек. Приведены в готовность силы и средства служб гражданской защиты для проведения противопаводковых мероприятий.

Для возможной эвакуации населения подготовлено 64 сборочных и 78 приемных пунктов. На всей территории области организовано круглосуточное дежурство вдоль реки. Для снижения уровня воды в Сырдарье регулярно проводятся мероприятия по водозабору через магистральные каналы и системы озер.

"Река на территории Жанакорганского и Шиелийского районов полностью очищена от льда. В северных районах и в городе Кызылорда поверхность реки полностью покрыта льдом, средняя толщина его составляет 32-43 см. В настоящее время необходимо усилить подготовительные мероприятия и обеспечить наличие всех необходимых запасов". Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев

Также он поручил акимам районов и города Кызылорды усилить контроль за опасными участками вдоль реки, контролировать процесс ледохода на русле реки и в необходимом объеме укомплектовать материально-технические, горюче-смазочные запасы. А территориальные ответственные учреждения должны постоянно поддерживать в готовности аварийно-спасательные службы и силовые средства для предупреждения паводков на территории области. Им поручено продолжить работу по мониторингу и организовать мероприятия по безопасному пропуску воды на территории области.

В Актобе с начала 2023 года вывезли 155 тыс. кубометров снега

По данным МЧС, Актюбинская область входит в число 13 паводкоопасных регионов. Поэтому подготовку к весне начали в первый же месяц зимы. В декабре в Актобе и за его пределами были очищены русла рек Саздинка, Жинишке, Бутак и Тамда.

В начале этого года специалисты ДЧС Актюбинской области определили 29 участков региона с высоким риском подтопления, в том числе 12 по городу Актобе. На них ведут все необходимые предупредительные работы, где-то уже завершили.

В целом в области 34 населенных пункта, которые в той или иной мере подвержены подтоплению во время паводка. Но после ряда мер по 11 населенным пунктам угроза ликвидирована, еще по 11 – минимизирована. 12 населенных пунктов, в которых угроза подтопления сохраняется, взяты на особый контроль областного ДЧС.

Риски подтопления в этих 12 селах высоки, потому что определенные мероприятия на сегодня не завершены. Имеются в виду капитальные: устройство защитной дамбы, водоотводных каналов, ливневок.

Численность подготовленных сил гражданской защиты в области превышает 1,5 тыс. человек. В резерве 480 единиц техники, 6 тыс. тонн инертных материалов, 75 тонн ГСМ, более 36 тыс. штук мешкотары. Приведены в готовность 85 пунктов временного размещения эвакуированного населения, рассчитанных более чем на 15 тыс. человек.

В Актюбинской области три крупных водохранилища. Актюбинское водохранилище расположено в 10 км к юго-востоку от Актобе. Другие — Саздинское и Каргалинское — расположены к юго-западу и северо-востоку от областного центра соответственно. Объем Актюбинского водохранилища равен 245 млн кубометров, в Каргалинском 280 млн и еще 6 млн в Саздинском. В настоящее время все они имеют достаточный запас емкости.

Продолжается повторная очистка ливневок и каналов, устройство новых, укрепление и наращивание существующих дамб, берегоукрепительные работы на реке Сазды. В наиболее подверженных подтоплению районах города повторно вывозят снег. С 28 февраля количество задействованной спецтехники увеличено. Всего на начало марта из областного центра на полигоны вывезено 155 тыс. кубометров снега.

Авторы: Ева Гоцкая, Светлана Макарова, Светлана Новак, Екатерина Гуляева, Таисия Колевид, Кира Мороз, Владимир Долгушев, Максут Ибрашев, Александр Сергеев