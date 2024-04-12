Пострадавшим от паводков семьям в Карагандинской области компенсировали весь ущерб

В четырех селах Карагандинской области от паводков пострадали 60 домов. Всем пострадавшим власти выплатили компенсацию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов на брифинге республиканского информштаба 12 апреля, пострадавшие от паводка получили единовременную социальную помощь в размере 100 МРП (369 200 тенге), а также компенсацию за потерю личного имущества и погибший скот.

"Аккредитованная организация провела оценку и техническое обследование подтопленных объектов. По итогам этой оценки шесть домов в трех селах признали аварийными, пяти семьям уже куплены новые жилые дома в этих же селах, одна семья заселилась. Строительство еще одного дома начнется со следующей недели", – сообщил Бауржан Асанов.

По его словам, в остальных 54 домах требуется ремонт. Однако жители самостоятельно изъявили желание сделать ремонт, компенсацию уже выплатили.

"Подчеркну, что все суммы выплат по возмещению компенсации за личное имущество, ремонт и строительство дома согласованы с жителями. В целом, работа по устранению последствий паводка продолжается и находится на постоянном контроле", – добавил Бауржан Асанов.

Ранее в Министерстве финансов рассказали, как пострадавшим от паводков казахстанцам получить единовременную социальную помощь в размере 100 МРП.