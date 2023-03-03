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Великобритания отвергла претензии Аргентины на Фолклендские острова

Фолклендские острова Фото: pixabay
Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро уведомил Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, которое касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе островов, сообщает Zakon.kz.

Фолклендские (Мальвинские) острова принадлежат Великобритании. Такое заявление сделал глава МИД Британии Джеймс Клеверли в ответ на денонсацию договора по островам со стороны аргентинского МИД.

Договор предусматривал создание механизма диалога между Аргентиной и Великобританией и улучшения экономической ситуации на Фолклендских островах.

"Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее – они решили остаться заморской территорией Великобритании".Джеймс Клеверли 

Великобритания присоединила Фолклендские острова в 1833 году. Эти острова являются предметом спора между странами на протяжении почти 200 лет. Последний кризис был в 1982 году. В результате двухмесячной войны остров остался за британцами.

В 2013 году на островах прошел референдум, большинство жителей высказались за сохранение британского подданства. Аргентина не признала результаты референдума.

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