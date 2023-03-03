Великобритания отвергла претензии Аргентины на Фолклендские острова
Фолклендские (Мальвинские) острова принадлежат Великобритании. Такое заявление сделал глава МИД Британии Джеймс Клеверли в ответ на денонсацию договора по островам со стороны аргентинского МИД.
Договор предусматривал создание механизма диалога между Аргентиной и Великобританией и улучшения экономической ситуации на Фолклендских островах.
"Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее – они решили остаться заморской территорией Великобритании".Джеймс Клеверли
Великобритания присоединила Фолклендские острова в 1833 году. Эти острова являются предметом спора между странами на протяжении почти 200 лет. Последний кризис был в 1982 году. В результате двухмесячной войны остров остался за британцами.
В 2013 году на островах прошел референдум, большинство жителей высказались за сохранение британского подданства. Аргентина не признала результаты референдума.