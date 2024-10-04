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Великобритания вернет острова Чагос Маврикию, положив конец вопросу колониальности

Великобритания вернет острова Чагос Маврикию, положив конец вопросу колониальности, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 06:20 Фото: pixabay
Великобритания согласилась передать острова Чагос Маврикию, положив конец многолетнему ожесточенному спору по поводу последней британской колонии в Африке, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, соглашение о возврате последней африканской колонии Великобритании стало результатом 13 раундов переговоров. Договор предоставит право на возвращение на родину жителям Чагоса, которых Великобритания выслала из своих домов в 1960-х и 1970-х годах.

При этом для ключевого острова Диего-Гарсия, где находится совместная военная база Великобритании и США, будет сделано исключение: она останется под контролем Великобритании.

Планы по созданию базы стали причиной того, что Великобритания отделила острова Чагос от остальной части Маврикия, предоставив последней независимость в 1968 году, и принудительно переселила до 2000 человек.

Жители Чагоса отреагировали на это заявление неоднозначно: не все из них рады передаче суверенитета Маврикию, но некоторые все же назвали это событие "большим днем".

Ранее стало известно, что жители Швейцарии поддержали строительство новых АЭС.

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