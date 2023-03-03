В Актюбинской области представили нового председателя областного суда

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашид Жукенов представил судейскому корпусу Актюбинского региона нового председателя областного суда – Айдара Смагулова, сообщает Zakon.kz.

Ранее Айдар Смагулов занимал должность председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.



В этой встрече приняли участие аким области, судьи и актив региона, представители правоохранительных органов.

Абдрашид Жукенов отметил многолетний стаж судейской работы Айдара Смагулова и подчеркнул его высокий профессионализм, безупречную репутацию и трудолюбие. Спикер выразил уверенность в том, что Айдар Смагулов в новой должности внесет свой весомый вклад в развитие судебной системы.

Перед вновь назначенным председателем и судьями региона поставили ряд задач по повышению качества правосудия.

"Судейский корпус должен приложить все усилия по реализации поставленной главой государства задачи по повышению доверия граждан к суду и качества отправления правосудия". Абдрашид Жукенов

Айдар Смагулов родился в 1973 году в селе Благовещенка Джамбульского района СКО.



В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Начал карьеру в 2001 году ведущим специалистом Администратора судов СКО. Был судьей Петропавловского городского суда и городского суда №2.

С 2010 по 2014 год был председателем суда района М. Жумабаева, а затем до 2017 года занимал должность судьи Северо-Казахстанского областного суда.

С 2017 года до настоящего назначения – председатель судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.