Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Актюбинской области представили нового председателя областного суда

председатель Актюбинского областного суда Фото: пресс-служба Верховного суда
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашид Жукенов представил судейскому корпусу Актюбинского региона нового председателя областного суда – Айдара Смагулова, сообщает Zakon.kz.

Ранее Айдар Смагулов занимал должность председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.

В этой встрече приняли участие аким области, судьи и актив региона, представители правоохранительных органов.

Абдрашид Жукенов отметил многолетний стаж судейской работы Айдара Смагулова и подчеркнул его высокий профессионализм, безупречную репутацию и трудолюбие. Спикер выразил уверенность в том, что Айдар Смагулов в новой должности внесет свой весомый вклад в развитие судебной системы.

Перед вновь назначенным председателем и судьями региона поставили ряд задач по повышению качества правосудия.

"Судейский корпус должен приложить все усилия по реализации поставленной главой государства задачи по повышению доверия граждан к суду и качества отправления правосудия".Абдрашид Жукенов

Айдар Смагулов родился в 1973 году в селе Благовещенка Джамбульского района СКО.

В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Начал карьеру в 2001 году ведущим специалистом Администратора судов СКО. Был судьей Петропавловского городского суда и городского суда №2.

С 2010 по 2014 год был председателем суда района М. Жумабаева, а затем до 2017 года занимал должность судьи Северо-Казахстанского областного суда.

С 2017 года до настоящего назначения – председатель судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.

Читайте также

"Астана LRT" предстанет перед судом из-за системы оплаты за проезд

Данияр Кунафин
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
продукты
Главное за день: падение доллара, повышение стипендий и снижение цен на товары
курсант скончался в военном институте
Курсанта Военного института нашли мертвым на посту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления