Верховный суд выступил за создание "арестных домов" в Казахстане

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашид Жукенов провел совещание по вопросам судебной практики по уголовным делам и делам об административных правонарушениях в сфере семейно-бытового насилия, сообщает Zakon.kz.

В обсуждении участвовали представители Генеральной прокуратуры, МВД, судьи, ученые и адвокаты.

"Выстраивание и сохранение правильных устоев семейных взаимоотношений является одним из приоритетных вопросов государства. В настоящее время в обществе продолжается научная полемика по ужесточению ответственности за семейно-бытовое насилие", – отметил, открывая совещание, Жукенов.

По его словам, в Казахстане неоднократно переводили составы побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью из УК в КоАП, что показало высокую эффективность выявляемости данных составов правонарушений в рамках административной ответственности. А изменения, связанные с переводом этих адмправонарушений в категорию уголовных, наоборот негативно сказались на состоянии бытовой преступности в стране.

Так, если до 2015 года за причинение легкого вреда здоровью к административной ответственности привлекалось около 3,5-4 тысяч семейных дебоширов, то с принятием нового УК она сократилась в 6 раз – до 700-750. В дальнейшем, с 2017 года, после перевода данных правонарушений из УК в КоАП, их регистрация возросла более чем в 10 раз.

Фото: пресс-служба Верховного суда РК

Жукенов отметил необходимость усиления наказания в отношении правонарушителей в сфере семейно-бытового насилия. Спикер полагает назначать аресты до 45 или 60 суток лицам, систематически привлекаемым по административным делам и исключить взыскание в виде предупреждения и предусмотреть более строгие санкции.

Позже на брифинге для журналистов А.Жукенов выразил обеспокоенность тем, что когда приходит административное дело в суд для рассмотрения, то половину суды прекращают за примирением. Право потерпевшего отозвать заявление приводит к тому, что нарушается принцип неотвратимости наказания. Спикер обозначил задачу прийти к международным стандартам, когда мелкие уголовные проступки и административные правонарушения должны рассматриваться немедленно.

"Дебошир должен предстать перед судом в тот же день, в крайнем случае – в течение первых суток. Тогда отпадут вопросы примирения, жалости", – заявил Жукенов.

ВС заострил внимание на необходимости упростить процесс привлечения к ответственности правонарушителей. По делам об уголовных проступках, в т.ч. в сфере семейно-бытового насилия, должно быть отдельное упрощенное производство по модели полицейского права. Проблемой обозначено и отсутствие отдельных мест, где должны содержаться семейные дебоширы и мелкие правонарушители, так называемые "арестные дома". Государство, понимая остроту проблемы, должно принять меры по созданию арестных домов, в которых будет проводиться комплексная профилактическая работа.

Принять Кодекс об уголовных проступках, перенести из УК проступки и некоторые очевидные преступления. Включить имеющиеся в КоАП деликты, влекущие административный арест, выдворение и др. виды взысканий. В КоАП необходимо сохранить только административные деликты, по которым госорганы могут самостоятельно налагать взыскания, без решения суда, предусмотреть механизм исполнения по наказаниям в виде общественных работ.

Фото: пресс-служба Верховного суда РК

В целях обеспечения прав потерпевших по делам в сфере бытового насилия упразднить производства по делам частного порядка и перенести их в категорию дел частно-публичного и публичного обвинения.

Предусмотреть дополнительные меры принуждения в виде "запрета на приближение" по аналогии с УПК (ст.165 УПК) по делам об административным правонарушениях, применяя его наряду с основным административным взысканием.

Включить в число лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи потерпевших от бытового насилия в соответствии с Законом "О профилактике бытового насилия".

Рассмотрение этих дел, как считает Жукенов, должно быть скорым и не нагромождённым по аналогии с производством по делам об административных правонарушениях.

Кроме того, глава судебной коллегии ВС отметил важность воссоздания криминологии как науки для осуществления более глубоких исследований, связанных с преступностью, с привлечением к этой деятельности молодых ученых в целях устранения причин и условий, способствующих развитию преступности.

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев проинформировал о работе проводимой в рамках ужесточения наказаний по семейно-бытовым насилию. Так, с мая текущего года введен новый квалифицирующий признак "в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".

Депутатами Мажилиса прорабатываются новые поправки УК по исключению из статей 106 и 107 по среднему и тяжкому вреду здоровью вид наказания как "ограничение свободы", оставив только лишение.

Фото: пресс-служба Верховного суда РК

По официальным данным, за 10 месяцев 2023 года казахстанскими судами рассмотрены боле 62 тыс. дел, из них 56% (34 тыс.) – прекращены за примирением сторон. Проблемой судья ВС Мадениет Омарбекова назвала и отсутствие профилактической работы со стороны органов полиции. Поскольку факты выявляются, назначаются меры взыскания, но это не останавливает дебоширов от продолжения противоправных действий.

Говоря о практике рассмотрения таких дел, судья ВС предложила создать базу, в которую будут вносить данные дебоширов, а также для них отдельных центров. "В них будет проводиться комплексная профилактическая работа. Если такой человек, к примеру, страдает алкогольной зависимостью, то ему будет оказана помощь наркологов, психологов, будет стоять вопрос о его реабилитации", – считает судья ВС.

Фото: пресс-служба Верховного суда РК

Адвокат Алия Илькенова предложила включить в число лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи потерпевших от бытового насилия. С ее слов, эта мера обеспечит жертвам бытового насилия право на бесплатную юридическую помощь адвокатов.

Представитель Национального центра по правам человека Болат Бейсов считает, что фокус общих усилий должен быть направлен и на превенцию бытового насилия. Это уровень образования, правового просвещения, исключение гендерных стереотипов, пропаганда здорового образа жизни и бытовых привычек.

По итогам обсуждения принят ряд рекомендаций по дальнейшему реформированию закона в сфере семейно-бытового насилия для эффективного решения проблемных задач.