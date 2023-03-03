Более 90 млн тенге выманил альфонс по переписке у астанчанки

Многодетный женатый мужчина завел роман по переписке с жительницей столицы и выманил у нее 91,6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Приговором районного суда №2 Алматинского района Астаны он был осужден за совершение мошенничества к 5 годам лишения свободы. С осужденного в пользу потерпевшей в счет возмещения материального ущерба взыскана та же сумма, что он выманил у девушки.

Мужчина называл себя директором завода, находящегося в стадии банкротства. Он рассказывал девушке о смерти близких родственников и сетовал, что ему необходимы деньги. Доверчивая астанчанка и пересылала.

Подозреваемого в мошенничестве задержали. Его приговорили к 5 годам лишения свободы за совершение мошенничества в особо крупном размере.

В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить назначенное наказание, принять во внимание наличие на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, неработающей супруги, а также состояние здоровья.

Ранее стало известно, что экс-председателя Таразского городского суда осудили за коррупцию.