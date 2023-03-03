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Аким Абайской области Нурлан Уранхаев встретился в Красноярске с представителями российского бизнеса

Встретился в Красноярске с представителями российского бизнеса Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в ходе визита в Красноярск встретился с представителями российского бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Встреча была организована при содействии Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие руководители крупных компаний, как "FESCO", "Интер РАО – Экспорт", "Мираторг", АО "Башкирская содовая компания", Ассоциации производителей специализированной техники и оборудования "Росспецмаш", ООО "WILDBERRIES", ООО "ФосАгро-Регион", АФК "Система", АО "Апатит".

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов в области Абай с представителями АО "Башкирская содовая компания", Акционерной финансовой корпорации "Система", ООО "WILDBERRIES".

Участники обсудили развитие транзитно-транспортного потенциала области Абай, в частности, участие компании Fesco в строительстве и управлении контейнерными терминалами и сухим портом в зоне строительства, вдоль железнодорожной ветки Аягоз-Бахты.


Встретился в Красноярске с представителями российского бизнеса

Фото: пресс-служба акимата Абайской области


Также обсуждались вопросы переработки сельскохозяйственной продукции с представителями таких компаний, как "Русагро", которая занимается производством сахара, растениеводством и масложировым бизнесом, "ФосАгро", обеспечивающая сельхозтоваропроизводителей высокоэффективными минеральными удобрениями, и "Мираторг", которая занимается производством мясной продукции, растениеводством, выращивает зерновые и масличные агрокультуры.

Компания "Интер РАО Экспорт", осуществляющая поставки энергетического оборудования и инжиниринга, включая строительство, реконструкцию и ремонт энергообъектов, выразила готовность изучить возможное участие в реализации проекта ТЭЦ-3 в городе Семей.

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Абайская область Уранхаев Нурлан
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