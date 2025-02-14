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События

Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима Абайской области

Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 16:32 Фото: gov.kz
14 февраля 2025 года Нурлан Уранхаев был освобожден от должности акима Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала Акорда.

"Указом главы государства Уранхаев Нурлан Тельманович освобожден от должности акима области Абай", – сказано в сообщении.

Он занимал эту должность с июня 2022 года.

За 14 февраля это не первое кадровое решение. Так, Тамара Дуйсенова была освобождена от должности заместителя премьер-министра Казахстана и назначена помощником президента. А Ермека Кошербаева Токаев освободил от должности акима ВКО и назначил зампремьера.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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