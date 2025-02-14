Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима Абайской области

14 февраля 2025 года Нурлан Уранхаев был освобожден от должности акима Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала Акорда.

"Указом главы государства Уранхаев Нурлан Тельманович освобожден от должности акима области Абай", – сказано в сообщении.

Он занимал эту должность с июня 2022 года.

За 14 февраля это не первое кадровое решение. Так, Тамара Дуйсенова была освобождена от должности заместителя премьер-министра Казахстана и назначена помощником президента. А Ермека Кошербаева Токаев освободил от должности акима ВКО и назначил зампремьера.