США выделят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн

США выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, новый пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц, бронекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

Вместе с тем американский дипломат заявил, что только Россия может сегодня завершить военный конфликт на Украине, но, пока россияне этого не сделают, "мы будем поддерживать Киев, сколько потребуется", чтобы украинцы оказались "в самом прочном положении за столом переговоров".





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В конце февраля стало известно, что Саудовская Аравия выделит Украине более $400 млн.