В ДТП в Актюбинской области погиб иностранец
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Гражданин Таджикистана погиб в ДТП в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта на трассе Самара-Шымкент вблизи поселка Калыбай Иргизского района, передает telegram-канал POLISIA.KZ.
На трассе столкнулись автовоз Volvo и грузовик DAF. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель грузовика - гражданин Республики Таджикистан.
Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства аварии.
2 марта в России автобус, следовавший в Казахстан, столкнулся с грузовиком. Два человека погибли, пять пострадали.
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