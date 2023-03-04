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В ДТП в Актюбинской области погиб иностранец

В ДТП в Актюбинской области погиб иностранец Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Гражданин Таджикистана погиб в ДТП в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта на трассе Самара-Шымкент вблизи поселка Калыбай Иргизского района, передает telegram-канал POLISIA.KZ.

На трассе столкнулись автовоз Volvo и грузовик DAF. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель грузовика - гражданин Республики Таджикистан.

Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства аварии.

2 марта в России автобус, следовавший в Казахстан, столкнулся с грузовиком. Два человека погибли, пять пострадали.

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