Следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, жертвами стали двое

Два человека погибли, пять пострадали в ДТП на Алтае. Следовавший в Казахстан автобус столкнулся с грузовиком, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона, пострадали пассажиры автобуса, который следовал по маршруту "Новосибирск – Семей".

Их гражданство пока неизвестно.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что в Рубцовском районе на 267 км федеральной трассы А-322 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса.

По поручению прокурора организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

На место происшествия выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских.

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы.

