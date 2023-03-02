Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, жертвами стали двое

Следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, жертвами стали двое Фото: прокуратуры Алтайского края
Два человека погибли, пять пострадали в ДТП на Алтае. Следовавший в Казахстан автобус столкнулся с грузовиком, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона, пострадали пассажиры автобуса, который следовал по маршруту "Новосибирск – Семей".

Их гражданство пока неизвестно.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что в Рубцовском районе на 267 км федеральной трассы А-322 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса.

По поручению прокурора организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

На место происшествия выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских.

Следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, жертвами стали двое

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, жертвами стали двое

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, жертвами стали двое

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы.

Читайте также

Крушение поезда в Греции произошло из-за человеческой ошибки

В Конаеве в Доме престарелых совершил суицид 76-летний пенсионер

Около 20 млн человек остались без электричества в Аргентине

Елена Вебер
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
Как определить размер гарантии по вашему депозиту?
Как определить размер гарантии по депозиту в Казахстане
разработана новая форма осужденных
В Казахстане разработали новую форму одежды для осужденных
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления