Следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, жертвами стали двое
По информации РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона, пострадали пассажиры автобуса, который следовал по маршруту "Новосибирск – Семей".
Их гражданство пока неизвестно.
В прокуратуре Алтайского края сообщили, что в Рубцовском районе на 267 км федеральной трассы А-322 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса.
По поручению прокурора организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.
На место происшествия выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских.
Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы.