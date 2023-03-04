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Головкин вошел в тор-10 лучших боксеров вне зависимости от веса

Головкин вошел в тор-10 лучших боксеров вне зависимости от веса Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанская легенда бокса Геннадий Головкин занял место в десятке лучших файтеров мира по версии портала BoxRec, сообщает Zakon.kz.

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GGG занял середину рейтинга и основался на пятом месте среди боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Топ-10 лучших боксеров мира такой:

  1.  Сауль Альварес (Мексика);
  2.  Тайсон Фьюри (Великобритания);
  3.  Дмитрий Бивол (Россия);
  4.  Теренс Кроуфорд (США);
  5.  Геннадий Головкин (Казахстан);
  6.  Александр Усик (Украина);
  7.  Энтони Джошуа (Великобритания);
  8.  Наоя Иноуэ (Япония);
  9.  Эррол Спенс-младший (США);
  10.  Лиам Смит (Великобритания).

8 февраля стало известно, что казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался от титула чемпиона мира. При этом Геннадий Головкин все еще остается чемпионом мира в среднем весе по версии WBA и занимает второстепенный титул IBO.

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