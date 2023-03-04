Головкин вошел в тор-10 лучших боксеров вне зависимости от веса
Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанская легенда бокса Геннадий Головкин занял место в десятке лучших файтеров мира по версии портала BoxRec, сообщает Zakon.kz.
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GGG занял середину рейтинга и основался на пятом месте среди боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Топ-10 лучших боксеров мира такой:
- Сауль Альварес (Мексика);
- Тайсон Фьюри (Великобритания);
- Дмитрий Бивол (Россия);
- Теренс Кроуфорд (США);
- Геннадий Головкин (Казахстан);
- Александр Усик (Украина);
- Энтони Джошуа (Великобритания);
- Наоя Иноуэ (Япония);
- Эррол Спенс-младший (США);
- Лиам Смит (Великобритания).
8 февраля стало известно, что казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался от титула чемпиона мира. При этом Геннадий Головкин все еще остается чемпионом мира в среднем весе по версии WBA и занимает второстепенный титул IBO.
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