Головкин вошел в тор-10 лучших боксеров вне зависимости от веса

Казахстанская легенда бокса Геннадий Головкин занял место в десятке лучших файтеров мира по версии портала BoxRec, сообщает Zakon.kz.

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GGG занял середину рейтинга и основался на пятом месте среди боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Топ-10 лучших боксеров мира такой:

Сауль Альварес (Мексика); Тайсон Фьюри (Великобритания); Дмитрий Бивол (Россия); Теренс Кроуфорд (США); Геннадий Головкин (Казахстан); Александр Усик (Украина); Энтони Джошуа (Великобритания); Наоя Иноуэ (Япония); Эррол Спенс-младший (США); Лиам Смит (Великобритания).

8 февраля стало известно, что казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался от титула чемпиона мира. При этом Геннадий Головкин все еще остается чемпионом мира в среднем весе по версии WBA и занимает второстепенный титул IBO.